El hastío por los árbitros, la racha de Mbappé y el ostracismo de Endrick y Güler

El Real Madrid avivó en Pamplona su hastío por las actuaciones arbitrales en un partido en el que el francés Kylan Mbappé volvió a marcar y dio continuidad a un 2025 goleador, a la altura de lo esperado y prometido, mientras que Endrick y Arda Güler siguen esperando un momento que no llega.

Una roja a Bellingham que es el centro de la polémica. El colegiado José Luis Munuera Montero aseguró en su acta que el inglés le dijo “"fuck you" (que te jodan), mientras que Bellingham se defendió explicando que sus palabras fueron “fuck off”, lo que tradujo como "una expresión como 'joder'".

Una situación tensa que ya se incrementó tras el partido ante el Espanyol, en el que una entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé terminó en cartulina amarilla y no en la roja que demandaba el conjunto blanco.

Bellingham, con Munuera Montero tras la expulsión / Associated Press/LaPresse

Tras esto llegaron una carta del club protestando contra el arbitraje, pidiendo un cambio en el sistema arbitral, y unos audios del VAR en la entrada de Romero sobre Mbappé que, 16 días después, una delegación del Real Madrid se desplazará a escuchar a las Rozas el lunes, en busca de explicaciones.

Mismo día, el lunes, en el que podría perder el liderato a favor del FC Barcelona si este vence al Rayo Vallecano.

El bajón en Liga y el subidón Mbappé

Una pérdida de liderato que se explica en dos puntos ganados de los últimos nueve. Derrota en campo del Espanyol (1-0) y dos empates consecutivos (1-1), en el derbi ante el Atlético de Madrid y el sábado ante Osasuna.

Entre medias, el pase a las semifinales de Copa del Rey al eliminar al Leganés (3-2) y la victoria de calado en el Etihad (2-3) en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé celebra su tanto en El Sadar / EFE

Victorias que, sin embargo, no se trasladan a una Liga que está más apretada que nunca. El Atlético de Madrid no aprovechó el empate del conjunto blanco y, tras la expulsión de Pablo Barrios en el minuto 6, no pasó del empate (también a uno) ante el Celta de Vigo. Escenario que deja al FC Barcelona dependiendo de sí mismo para volver a ocupar la primera posición del campeonato doméstico.

De ello dependerá el resultado que logren el lunes en un partido en el que, además, Robert Lewandowski deberá responder al tanto de Mbappé, en su lucha particular por ser el máximo goleador de la competición.

Tras un inicio por debajo de las expectativas, como reconoció el propio Mbappé, en el 2025 está cumpliendo su palabra. “Demostraré lo que valgo. Nadie en el Real Madrid se arrepentirá de ficharme”.

Dicho y hecho. En 2025, 11 goles y siete de ellos en Liga para colocarse a dos de un Lewandowski que arrancó imparable y que ahora ve al galo pisándole los talones.

Además, Mbappé está asumiendo el liderazgo ofensivo del Real Madrid. Tras un partido sin marcar, ante el Espanyol, y perderse la Copa en Leganés por lesión, el francés ha marcado en el derbi, en el Etihad -dos grandes escenarios- y en el Sadar; confirmando así su gran estado de forma y, sobre todo, de una confianza que anhelaba en sus inicios como madridista.

Sin Endrick ni Güler

Con la necesidad de ganar para mantener el liderato sin esperar otros resultados, y con el desgaste de la eliminatoria de 'Champions' ante el Manchester City, Endrick y Arda Güler se perfilaban como opciones desde el banquillo para dotar de piernas frescas y una reacción que no llegó.

Endrick y Güler, entrenando juntos / EFE

Es más, Ancelotti solo introdujo un cambio -Rodrygo por Brahim Díaz- en los 90 minutos. Insistiendo así en una constante durante la temporada: el Real Madrid es el equipo de la Liga en el que menos minutos juegan sus suplentes.

Circunstancia que penaliza a dos jovenes que ansían su momento. Endrick -18 años- y Arda Güler -19- consumaron su tercer partido consecutivo sin minutos. Y su protagonismo queda para la Copa del Rey. Al menos, hasta el momento, a la espera de que llegue la eliminatoria de semifinales ante la Real Sociedad.

Ambos brillaron ante el Celta de Vigo en octavos de final, con doblete para el brasileño y dos asistencias del turco. Y en los siguientes cuatro partidos sí disfrutaron de minutos.

Residuales para Endrick -7 contra Las Palmas, 1 ante el Valladolid, 3 frente al Brest y 20 en el duelo ante el Salzburgo-; y algo más para Güler -15 contra Las Palmas, 18 ante el Valladolid, 19 frente al Brest y 27 en el duelo ante el Salzburgo-.

Después llegó el partido ante el Espanyol, de nuevo sin protagonismo a pesar de que el Real Madrid necesitaba marcar, y los cuartos de Copa del Rey en Leganés en el que voliveron a la titularidad; con Endrick marcando un tanto en los 82 minutos que disputó y Güler jugando 76.

Tras esto, sin minutos. Tampoco en Pamplona, donde Ancelotti explicó su decisión de hacer solo un cambio y no meter a Endrick ni a Güler. "Pensaba que los tres de adelante lo estaban haciendo muy bien y no quería cambiar la dinámica del equipo", comentó.