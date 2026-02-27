Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions

La historia de 'amor' entre Real Madrid y Manchester City en los últimos años en la Champions es increíble. Ambos conjuntos se han visto las caras en 15 ocasiones en los últimos 12 años y desde el 2022 se han enfrentado en todas las temporadas. Para entender la dimensión de estas coincidencias, hay un dato tremendo: los blancos se habrán enfrentado nueve veces a los ingleses desde el 2022, el mismo número de encuentros que ante el Betis en ese mismo tiempo.

Aunque esta relación entre ambos equipos está empezando a cansar en los dos vestuarios, sobre todo en el blanco, donde sienten que esto ya no puede ser casualidad. Courtois ya fue muy claro el pasado miércoles justo tras conseguir el pase a los octavos de final ante el Benfica. En ese momento no se sabía el rival que tendría el Madrid, pero sí que estaba el fantasma del City en el aire.

"Sí, mejor cambiar un poco. Pero ya sabemos que pasado mañana saldrá el Manchester City. Hace mucho que no juego ante el Sporting, desde el 2015. Pero espero que podamos cambiar. El Sporting es un rival duro que está muy bien en la liga portuguesa. Pero es verdad que llevamos muchos años contra el City y es como el partido soñado de la lotería. A ver si por una vez no cae así", explicó Courtois. Y otra vez ha vuelto a caer el conjunto inglés.

Aunque esta temporada y la anterior las probabilidades de un enfrentamiento entre ambos eran muy altas. Desde la implementación del nuevo formato, los cruces quedan medio definidos dependiendo de las actuaciones de cada equipo. La temporada pasada los dos equipos hicieron una muy mala fase de Liga y se enfrentaron en el play-off. Este curso los blancos se quedaron fuera del top 8 por la mínima y en el sorteo tenían un 50% de probabilidades de verse las caras con Pep.

Incluso Butragueño, un hombre muy tranquilo y correcto ante los medios, se terminó saliendo un poco del modo institucional para valorar el cruce: "Es curioso que todas las temporadas jugamos contra ellos. Creo que son cinco seguidas. Nos conocemos muy bien. Ellos tienen un gran equipo y una gran plantilla que da muchas opciones a Guardiola. El primer partido es en el Bernabéu; tenemos que conseguir un buen resultado para defenderlo en la vuelta. Los espectadores van a disfrutar mucho. Siempre son partidos de futbol ofensivo y normalmente con muchos goles. Es uno de los mejores partidos del mundo. Tenemos que prepararlo bien", expresó.

En Inglaterra las primeras impresiones tras el sorteo son algo diferentes que en Madrid. Pep Guardiola celebró el cruce porque prefiere jugar ante grandes rivales: "Para nuestro Club, cuanto más juguemos contra los mejores equipos de esta competición, más aprenderemos y más mejoraremos, y seréis mejores en el futuro".

En el vestuario del Real Madrid saben que va a ser un partido y una eliminatoria muy complicados. Los blancos sufrieron ante el Benfica y ya han sufrido a los ingleses esta temporada. Además, Arbeloa no sabe si podrá contar con Kylian Mbappé, que sigue arrastrando molestias en las rodillas y seguirá un tratamiento conservador para recuperarse. En Madrid nadie tiene claro hasta cuándo perderán al francés.