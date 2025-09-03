Harakiri de Sergio Ramos con el Real Madrid

El Rap de Sergio Ramos tiene una letra curiosa en la que envía mensajes a la diosa Cibeles, nombre de la canción, y al Real Madrid de Florentino Pérez. El lanzamiento fue el pasado 31 de agosto y ha sido recibido con cierta hilaridad por el madridismo. Afirmaciones como “no me trataste igual” provocan asombro en el seno del club, que no olvidan los acontecimientos que acabaron con sus 16 años de blanco.

Su salida

El Madrid le ofreció dos años más pese a que acababa de cumplir los 35, una propuesta que rompía la norma de renovar año a año a los jugadores que pasaban de la treintena, pero con una rebaja salarial del 10% o, en su defecto, solo un año pero manteniéndole su salario actual. Sin embargo, el capitán exigió mantener su sueldo intacto y, además, un contrato para las próximas dos temporadas con una tercera opcional.

“Cuando acepté la oferta me dijeron que había caducado”, reconoció tras su salida del club. En la cúpula blanca se cansaron de sus desafíos y amenazas tras varios meses de negociaciones en las que aseguraba tener ofertas mejores de clubes como el PSG, donde finalmente acabó cuando el Real Madrid decidió poner punto final a una etapa de éxitos, que siguieron llegando también sin él, como reconoce en otro párrafo: "Que nadie es imprescindible la vida te enseña".

Remueve el pasado

“Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”, dice en uno de los párrafos olvidando que remoloneó con aquella oferta de renovación hasta el punto de que su hermano y representante fue vetado por las altas esferas del club al considerarle inductor de aquella situación. El rap solo remueve el pasado que es como hacerse el harakiri si es cierto que su deseo sería volver alguna vez al club para ocupar algún puesto.

Ramos quiere quitar importancia a la letra y lo explica así: “Cibeles es un tema que cuenta un poco mi salida, mi marcha, mi carrera... Todo lo que hemos vivido con el Madrid”. Pero desvela su objetivo en El Hormiguero: “Todo el mundo sabe que yo soy madridista y que de alguna manera u otra acabaré volviendo”. Lo va a tener difícil, sobre todo si por delante envía a su hermano René que tantas ‘pasiones’ levanta en los despachos del club.

El que se va, no vuelve

“Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más”, recita en otro de los pasajes de su canción, acusando a los dirigentes del club de no darle el trato que creía merecer. Afirma que el Real Madrid está en deuda con él, olvidándose de que se hizo millonario defendiendo su camiseta.

Santiago Bernabéu, mítico presidente blanco, fue rotundo cuando dijo que “quien se va del Madrid, no vuelve”, y Florentino Pérez vela por mantener las acertadas tradiciones de su antecesor. Pérez estuvo a punto de romper otra de las máximas de Bernabéu si Ramos hubiese aceptado en tiempo y forma los dos años de contrato que le ofrecieron con más de 30 años a sus espaldas.