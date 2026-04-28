El harakiri de Dani Ceballos

Dani Ceballos no deja de sorprender al madridismo. Un jugador de reconocida calidad que no ha pasado de ser comparsa desde que fichó por el Real Madrid en la temporada 2017-18, con dos años de cesión en el Arsenal. Un tipo contradictorio, que manifiesta una cosa y hace la contraria para confundir a todos. Decisiones que no hacen ningún favor a su imagen, e incluso da la sensación de buscar el harakiri deportivo.

Arbeloa y el Lyon

Su último episodio ha sido provocar a Arbeloa, para dejarle fuera de la convocatoria en la visita a Sevilla para enfrentarse a su equipo del alma, el Betis. No han trascendido los motivos, pero el sevillano tenía una oportunidad de jugar tras caerse Tchouameni, que se sumó a la lesión de Güler y con Camavinga cuestionado.

El castigo de Arbeloa pudo ser por el enfado del jugador con el técnico por no darle minutos desde que se recuperó de la lesión hace cinco partidos. El salmantino ya dejó fuera a Asencio contra el Alavés, pero en un caso diferente, ya que el técnico no vio con buenos ojos que el central le transmitiese que no estaba en condiciones de jugar ante el Bayern tras semanas arrastrando diferentes problemas arriesgando su físico.

Dani Ceballos, sentado en un balón / EFE

A Ceballos le queda un año de contrato y el Madrid quiere venderlo. Ya lo intentó el año pasado con el Lyon, pero él mismo lo frenó cuando estaba todo acordado para disgusto de los dirigentes madridistas. Otra de sus extrañas maniobras que se ha sumado a esa guerra fría abierta con Arbeloa: “¿Por qué no viajó Ceballos: traigo siempre a los que considero oportuno”, respondió el técnico, que no se salió del guion: “¿Si ha pasado algo con Ceballos? Traigo siempre a los que considero oportuno".

Contrato alto

También ha flirteado con el Betis en las últimas temporadas para volver a su casa, pero los dirigentes verdiblancos se cansaron de sus flirteos para acabar descartándole. No podían llegar a lo que cobra en el club blanco, unos 10 M€ brutos, cantidad imposible de asumir si no se bajaba el sueldo incluso llegando gratis, opción descartada por el Madrid.

La temporada se acaba y vuelve a la casilla de salida a un año de finiquitar su relación. El Madrid lo quiere fuera, otra cosa es lo que quiera él o que encuentre un equipo que asuma el salario que tiene. Cumple 30 años en agosto y el tiempo se le echa encima. En el club están convencidos de que va a seguir los pasos de Mariano, que se agarró a su contrato hasta el último día, porque nadie quiso pagar lo que ganaba.