¿Cómo han cambiado los valores de mercado del Real Madrid?

El Real Madrid ha ganado cuatro millones de euros en valor de plantilla según la última actualización de Transfermarkt, la página web especializada en valorar a los futbolistas. Los blancos han visto gran parte de su plantilla se devalúa respecto a los últimos precios, pero los fichajes jóvenes han terminado siendo los que han decantado la balanza en positivo.

En gran parte es mérito de Xabi Alonso, ya que los cinco futbolistas que suben son los cinco a los que más bola les está dando desde su llegada a Chamartín.

Mastantuono y Guler lideran las subidas

El gran nombre propio de las subidas de Transfermarkt en el Real Madrid y de toda LaLiga junto a Lamine Yamal y Pedri es Franco Mastantuono. El argentino ha impresionado en su llegada a España y sus primeros minutos han servido para provocarle una subida de 20 millones de euros. Pasando de los 30 que valía en junio a los 50 que tiene ahora.

Xabi Alonso ha confiado mucho en el argentino y le ha dado un puesto en el once titular. Ante el Levante, Franco Mastantuono ya aprovechó para estrenarse como goleador blanco, aunque eso no sirvió para que el tolosarra lo sacara de inicio en el derbi. La vuelta de Bellingham le complicará la vida al argentino, que deberá volver a pelear por su sitio.

En un segundo escalón están dos de las grandes apuestas del tolosarra: Arda Güler y Álvaro Carreras. Los dos son titulares e imprescindibles para Xabi y han subido 15 millones cada uno. El fichaje del lateral fue deseo expreso del entrenador y el turco ha pasado a ser pieza clave tras dos años jugando poco con Ancelotti.

Güler, la apuesta de Xabi Alonso / Efe

Caso parecido al de Huijsen y Gonzalo. El central llegó como primera y gran petición de Xabi Alonso antes del Mundial de Clubes y el delantero jugó muy pocos minutos con el italiano. Ante la baja de Mbappé en Estados Unidos, el canterano fue pichichi del torneo y ha subido siete kilos hasta los 15M.

- 63 millones de bajada

El gran damnificado ha sido Vinicius Jr., que en apenas cuatro meses ha pasado de valer 170 millones de euros a tan solo 150. De hecho, si valoramos su precio hace exactamente un año, la bajada del brasileño ha sido de 50 kilos. Una muestra real de su gran bajón tras la gala del Balón de Oro del curso pasado.

El extremo es el jugador que más ha bajado, con 20 millones de euros, pero hay tres jugadores empatados en el segundo escalón con 10 kilos: Asencio, Camavinga y Rodrygo. Tres casos muy similares, ya que han perdido su protagonismo en el club blanco. El francés lleva mucho tiempo lesionado y le ha costado volver a ritmo de competición (ha pasado de 60M a solo 50M); el brasileño terminó la temporada encadenando más de 20 partidos seguidos sin marcar, aunque parece que Xabi Alonso vuelve a confiar en él (ha pasado de 90M a 80M), y el caso del central es el más extremo.

Asencio, cuestionado por su mal Mundial / Efe

Asencio ha sufrido una montaña rusa en lo que valores se refiere en el último año. En octubre del 2024 su valor era de 300.000 euros, pero cuando empezó a jugar subió demasiado rápido. Paso de 300.000 a 7,5 millones, tres meses después a 30 y en junio del año pasado a 40. Ahora su valor vuelve a estar en 30 tras perder mucho protagonismo en la defensa blanca y desaparecer de las convocatorias de Luis de la Fuente.

Si seguimos bajando en la escala de valores, encontramos a varios futbolistas que han variado muy poco, pero ha sido en negativo: Rüdiger (-5M), Mendy (-4M), Alaba (-2M) y Ceballos (-2M). Los cuatro han sufrido muchos problemas de lesiones en los últimos años.