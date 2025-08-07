El 'hacker' y madridista Chema Alonso abandona el Comité Técnico de Árbitros

Poco ha durado la aventura de Chema Alonso en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, al que llegó el pasado 21 de junio para asesorar sobre Innovación Tecnológica y la implantación de la IA (Inteligencia Artificial). Poco más de dos semanas después lo deja, pero no por la gran polémica generada por su nombramiento, sino por la incompatibilidad que supone su nuevo cargo de vicepresidente y director de Desarrollo Internacional de Cloudflare, una de las mayores redes mundiales de Internet especializada en ciberseguridad.

La noticia la adelantó el periodista Isaac Fouto en las cuenta de El Partidazo de la COPE. aduciendo a los motivos personales que genera esta incompatibilidad de cargos.

De hecho, hace unos días, Chema Alonso ya había mostrado su gran ilusión por su nuevo trabajo en su perfil de Lindekin: "Estoy emocionado, asustado y con muchas ganas de trabajar duro. Después de muchos años dedicándome a la tecnología, unirme a una empresa innovadora y en rápido crecimiento que crea la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad".

Tebas y su cruzada contra la piratería

Su nombraniento en el CTA levantó polvareda por su reconocido madridismo, aunque el propio Chema Alonso se encargó de señalar hace unos días que no era forofo y que sí había sido un gran seguidor sobre todo de Raúl González y también de Iker Casillas, dos leyendas del madridismo.

El que fuera Cheff Digital Officer de Teléfonica y un conocido 'hacker', tenía sobre todo en alerta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a quien no le había hecho ninguna gracia su nombramiento en una empresa, Cloudflare, a la que acusa de facilitar la piratería en el fútbol.

En todo caso, si se confirma la noticia de Isaac Fouto, Chema Alonso ya no tendrá relación con el CTA, pues el reconocido experto en ciberseguridad, famoso también por llevar un gorro de lana sobre su cabeza, ha decidido centrarse al cien por cien en su nueva faceta empresarial.