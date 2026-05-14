Habla el Santiago Bernabéu

La afición madridista está tan conmocionada como el mundo del fútbol tras las manifestaciones de Florentino Pérez. El madridismo flipó como cualquier ciudadano de a pie. Hoy le toca hablar al Santiago Bernabéu de los mensajes cargados de dinamita de su máximo representante. Deberá definir si los avala o no en otro juicio, uno más tras esa colección de pitos que se han llevado los jugadores esta temporada.

Culpables

Y lo hará en un partido sin alicientes, ante un Real Oviedo descendido. Queda en juego para los blancos asegurar la segunda plaza y estar en la Supercopa de España, para lo que necesita un punto. El resto del trabajo está hecho en una temporada que se muere y que ambos equipos querrán borrar de su recuerdo lo antes posible.

La intervención del dirigente es otro escudo para una plantilla que ha recolectado los peores adjetivos posibles. Jugadores con una actitud negativa en el campo que han trasladado al vestuario para frustrar al entorno. A la afición, a los dos entrenadores que han tenido e incluso a su presidente, al que han acabado por desquiciar.

Su rendimiento ha dado vuelo a las críticas, a los ataques y a las sospechas que se han extendido hacia el club, al que están dejando en muy mal lugar como responsable de elegirlos para defender su escudo. La afición ha repetido su repulsa en un buen puñado de partidos y tendrán continuidad tras perder el Clásico ante el merecido campeón.

Regresos

Ya ni importan los posibles regresos de Mbappé, Carvajal, Huijsen o Ceballos. Ni el once que saque Arbeloa. El fracaso está consumado. En esto están todos de acuerdo. El debate es si se alinean o no con la autodefensa de su presidente.

El Oviedo se sentirá un invitado de piedra en medio del juicio interno de los blancos. Quieren despedirse con orgullo a falta de saber si su técnico Guillermo Almada seguirá o no al frente del equipo en Segunda, pero antes quiere “darle una alegría a la afición ganando en el Bernabéu”.