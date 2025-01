Haaland responde a la pregunta del millón: ¿renuncia a jugar en Barça o Madrid?

La renovación de Erling Haaland con el Manchester City hasta 2034 fue una de las noticias más importantes de los últimos años en el mundo del fútbol, tanto por la magnitud del jugador como por las condiciones de dicho contrato.

Una firma que ata a uno de los mejores delanteros del mundo al equipo citizen durante una década, a pesar de que algunas informaciones apuntan a una posible cláusula de salida (eso sí, para 2029 o 2030).

El noruego fue el encargado de salir a la rueda de prensa previa al partido contra el PSG de Champions junto a su entrenador Pep Guardiola y, tal y como se esperaba, su renovación centró gran parte de las preguntas de los medios.

¿Ha renunciado a jugar en Madrid o Barça?

"Cuando firmé con el City me sentí como en casa. Me siento como en casa, me siento feliz y mi familia está feliz. Al final creo que eso es lo que quería, estoy feliz", empezó diciendo Haaland en rueda de prensa.

El noruego también fue cuestionado por las palabras de su padre, Alfie Haaland de hace unos años, cuando afirmó que la idea era jugar 2-3 años en cada una de las mejores ligas europeas. "Primero de todo, esas fueron sus palabras, no las mías", aclaró el delantero.

"Mis sensaciones y la gente con la que hablé me convencieron de que esta era la elección correcta. Al final, cuando hablé con la gente, llegamos a esta conclusión y me sentí muy bien. Tengo muchas ganas de pasar muchos más años en Manchester. Va a ser increíble", afirmó Haaland.

Uno de los momentos más importantes llegó cuando le preguntaron si con este contrato descartaba el sueño de muchos jugadores de jugar en Madrid o Barça. "Acabo de firmar un contrato de nueve años así que qué quieres que diga. Claro que estoy muy feliz y estoy bien con esto (no jugar en ninguno de los dos). Como he dicho, estoy muy feliz con mi elección y espero pasar muchos más años en Manchester. Eso es todo", sentenció el jugador del City.

La posible sanción al City

Haaland renovó hasta 2034 / ManCity

Haaland también fue preguntado sobre el juicio de los 115 cargos del City y si eso le preocupa, a lo que respondió muy tranquilo: "No he pensado en eso ni en nada, tengo confianza en que el club sabe lo que hace. Al final, no creo que deba hablar demasiado de esto porque llevo aquí dos años. Tengo confianza de que el club sabe lo que hace".

"Creo que es muy buena señal (que el City se comprometa tantos años con él). Claro que no es muy normal, es algo inusual y eso es algo que me gusta. Siento que está bien para las dos partes y fue una decisión fácil", explicó el noruego en rueda de prensa.

Además, el delantero también se mostró confiado con el equipo de cara al futuro más cercano: "Siento energía muy positiva en el equipo. Ha sido un periodo duro, todos lo sabemos, pero siento energía positiva y estamos entrenando muy bien. Miramos hacia adelante, primero al partido de mañana y luego a los otros muchos partidos".