Haaland: "Si hoy no ganamos al Madrid, se hubiera complicado todo"

Erling Haaland, delantero del Manchester City, ensalzó la victoria de su equipo en el Santiago Bernabéu y dijo que de no haberlo conseguido "todo se hubiera complicado mucho".

"Este un sitio difícil al que venir, pero hemos hecho un gran partido. Pudimos marcar varios goles más. El partido fue muy caótico, no pudimos controlarlo, pero ganamos y estamos contentos", dijo el noruego en TNT Sports.

"Si hoy no ganamos se hubiera complicado todo. Este partido era muy importante porque perdimos el último contra el Bayer Leverkusen. Ojalá podamos estar entre los ocho primeros".

La ausencia de Mbappé

Sobre el Real Madrid y las ausencias, tanto en defensa como la de Kylian Mbappé, Haaland dijo que pensaba que se enfrentaría este miércoles al francés. "Sabíamos de sus lesiones, pero nosotros también tenemos algunas. Pensaba que iba a jugar contra Kylian. Cuando un jugador como él no juega no estás feliz, porque siempre quieres jugar contra los mejores, pero te da una ventaja psicológica".

Además, el delantero habló sobre su pelea con los centrales del Real Madrid durante el partido. "No había pasado ni un minuto y Asencio empezó a empujarme después, a molestarme, pero es algo que me gusta. Con Rüdiger igual, hoy fue muy fuerte y para mí fue un penalti claro".