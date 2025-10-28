Haaland, atento al futuro de Vinícius

Vinícius Júnior sigue tensando la cuerda de su renovación con el Real Madrid. Se mantiene firme en sus exigencias económicas sin ceder a los límites salariales que tiene establecidos el club. Termina contrato en 2027 y su intención es acabar la relación y marcharse gratis si no hay acuerdo. Buscaría un destino que satisfaga sus demandas pecuniarias.

Quieren que siga

El Real Madrid no tiene prisas, pero sí las ideas claras. Hará todo lo posible para convencer al brasileño de que renueve, quiere que siga pero no a cualquier precio. Vinícius quiere igualar sus ingresos a los de Mbappé, no quiere entender que si el francés gana más que él fue por llegar gratis y asegurarse una prima por ello. El club invirtió más de 45 millones para fichar al brasileño del Flamengo. Esa fue la prima que pagó el Madrid por un buen proyecto de un delantero de 18 años.

No quiere entenderlo y eso que el Madrid está dispuesto a pagarle 20 M€ netos, que podría llegar a los 25 en objetivos. De ahí no pasa consciente de que atravesar esa línea es una invitación al resto de jugadores de reclamar lo mismo cuando destaquen. Es la política de Florentino Pérez y si no la acepta, como les ocurrió a muchos otros jugadores, ya sabe dónde está la puerta.

Relevo top

Y a ser posible el próximo verano. Que se busque un equipo que pague un buen dinero con el que acometer un fichaje de campanillas. Y el primero de esa lista se llama Erling Haaland. No sería un fichaje fácil. Lo saben. Pero tiene buenas relaciones con su agente Rafaela Pimienta, que nunca ha cerrado la puerta a una futura operación. Y el jugador, tampoco, pese a firmar con el City hasta 2034.

En Inglaterra hay voces autorizadas como la de Keith Wyness, exdirectivo del Aston Villa, que ve posible el traspaso: “Creo que Haaland podría marcharse al final de esta temporada. Se habla mucho de la marcha de Vinicius del Real Madrid a Arabia Saudí. Los rumores de 200 millones de euros por el brasileño podrían ser un factor que permitiría al club blanco presentar una oferta por el noruego”.