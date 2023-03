Gvardiol se aleja del Madrid

El Madrid no está dispuesto a pagar 100 millones y la renovación de Nacho es la gran prioridad El club considera prohibitivo el precio del croata, y el Chelsea y el Liverpool también lo quieren

La posibilidad de que Josko Gvardiol fiche por el Real Madrid este verano se ha enfriado en las últimas semanas. Según el portal ‘Defensa Central’, en el club blanco ya empiezan a hacerse la idea de que el Leipzig no bajará sus pretensiones con el central y que se trata por ahora de un fichaje prohibitivo.

Según estas informaciones, el club alemán pide alrededor de 100 millones para plantearse la salida del que fuera escogido mejor central del último Mundial. Una cantidad que el Madrid no está dispuesto a afrontar. El Leipzig está por la labor de realizar un gran traspaso este mismo verano por el central y está convencido de que llegarán propuestas muy importantes por el futbolista. En este sentido, le consta que clubes como el Chelsea, el Liverpool o el propio Madrid están interesados en el futbolista.

Las pretensiones del Leipzig

El Leipzig tiene muy presentes los casos de los últimos veranos, donde se pagaron cantidades astronómicas por centrales de primer nivel. Hay varios ejemplos como Fofana, por el que el Chelsea llegó a pagar 82 millones de euros el pasado mes de agosto.

El Madrid, además, también trabaja en la renovación de Nacho, que ya ha deslizado que la clave de su continuidad no serán las condiciones de su nuevo contrato -ficha y duración- sino su papel en el equipo. El defensa quiere dejar de ser una alternativa y pasar a tener continuidad en el once.

“Para mí, es complicado. No sé lo que es jugar en otro club. Yo sé que aquí tengo todo y estoy completamente seguro que no voy a estar en otro sitio mejor que aquí. No se trata de que el Madrid me de más años o más dinero. Es ser importante. Al principio no conseguía tener la confianza del entrenador”, señaló en su último comparecencia ante los medios. Nacho se encuentra en un gran momento, que coincide también con la llamada de la selección tras no contar durante la etapa de Luis Enrique como seleccionador.

En el Madrid saben que no fichar a un central sería un gesto también para Nacho, que tendría más opciones de tener regularidad que si llega un central top tras un fichaje millonario.

A Nacho también le juega a favor su polivalencia: en el Madrid no solo ha jugado de central, también ha encontrado minutos como lateral izquierdo y en alguna ocasión puntual como lateral derecho. Para el Madrid su continuidad se ha convertido en una prioridad.