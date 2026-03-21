Guti: “El Madrid no es solo Mbappé"

Dos días antes del derbi madrileño, que el Real Madrid afrontará sin Thibaut Courtois, y el Atlético mantiene la duda de Jan Oblak, el exjugador madridista José María Gutiérrez opinó que la baja del guardameta belga es “capital”, pero confía "muchísimo" en el ucraniano Andrey Lunin; mientras que para el exfutbolista rojiblanco Raúl García considera que el argentino Juan Musso “ha demostrado de sobra el nivel para competir”.

En el marco de la campaña 'Cinco de Cinco' de Mahou, presentada este viernes, ambos exjugadores contaron sus sensaciones previo al derbi del domingo, que será el enfrentamiento número 304 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid -173 de ellos en Liga-, lo que lo convierte en el duelo más repetido del fútbol español.

En este derbi donde ambos intentan conseguir los tres puntos, hay jugadores que les gustaría tener en la plantilla de sus equipos. El argentino Julián Álvarez es el nombre que menciona Guti porque “es un jugador importante para equipos grandes”, mientras que el uruguayo Fede Valverde lo es para Raúl García, que “desde que estaba en el Depor" le "parecía un jugador espectacular”.

El Madrid celebra el tercer gol de Valverde ante el City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En las apuestas sobre el partido, el uruguayo, que viene de una buena racha con el hat-trick contra el City en el Bernabéu, será para Guti el 'mvp', con un 2-1 a favor para el Real Madrid. Además, alabó su nueva posición en el campo: “Es ese jugador que te puede dar mucho, tanto ofensivamente como defensivamente, que tiene gol, que tiene llegada; es un jugador impresionante y que creo que Arbeloa le ha cogido la posición ideal”.

“El Madrid no es solo Mbappé”, recalcó Guti sobre las numerosas bajas del club blanco. Hizo especial mención a Thiago Pitarch y apuntó que "le ha dado un aire al equipo". También admitió no haber hablado con Arbeloa desde que es entrenador del Real Madrid, pero confesó que “ha sabido dar con la tecla del vestuario”.

Sobre los fichajes recientes del Atleti como Álex Baena o Thiago Almada, que aún no se han ganado el puesto de titulares, Raúl García confía en que "van a dar mucho” y que “los cambios siempre son complicados" y que hay que "adaptarse" a la forma de jugar del 'Cholo'.

Y sobre el posible cierre de etapa de Antoine Griezmann en el Atleti: "De momento hay que disfrutarlo. Creo que es un jugador que, como he dicho siempre, se merece todo, porque ha demostrado que ha estado al 100%. Sigue siendo un jugador diferencial, que le da mucho al equipo; lo que decida después, ya veremos", contestó.