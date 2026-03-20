Guti, exjugador del Real Madrid: "Arda Güler y yo tenemos vidas paralelas"

Guti, excentrocampista del Real Madrid, analizó la actualidad del club y reflexionó sobre el crecimiento de jóvenes talentos. Desde su punto de vista, la explosión de Thiago Pitarch refleja la apuesta de la entidad por La Fábrica, la cantera que históricamente ha nutrido al primer equipo. “Era una desventaja no tener canteranos”, admitió, recordando cómo la formación interna puede marcar la diferencia en momentos clave.

Sobre Álvaro Arbeloa, Guti valoró su papel al frente del equipo en un contexto complicado, marcado por la presión competitiva y la exigencia del entorno del Real Madrid. El excentrocampista advirtió que la gestión del vestuario será determinante, especialmente ante la posible convivencia de grandes estrellas. En ese sentido, señaló que no lograr encajar correctamente a jugadores como Kylian Mbappé o Jude Bellingham podría derivar en tensiones internas.

“Cuando entras a un equipo en mitad de temporada, con dificultades y lesiones, siempre es un caramelo envenenado. Pero lo está llevando a buen puerto de momento, y eso es lo que esperamos todos los madridistas: que el Madrid gane títulos y que Arbeloa se pueda quedar”. La declaración contextualiza los retos del entrenador y cómo el club confía en su gestión.

La comparación con Güler

Guti también habló de Arda Güler, el joven talento con el que más se identifica. “Tenemos vidas paralelas, en distinta época”, confesó, comparando su propio camino como canterano en el Madrid con el del turco, que empieza a abrirse paso en el fútbol europeo.

Según Guti, compartir la experiencia de crecer en un entorno exigente como el del club blanco le permite entender la presión y las expectativas de los jóvenes jugadores.

El exmadridista también mencionó a Federico Valverde, jugador que acompañó en su crecimiento dentro del club: “Era tímido, le costaba integrarse y yo siempre se lo decía: ‘Puedes dar mucho más, porque tienes condiciones para eso’. Y ahora se ha soltado”, señala. La reflexión sobre el uruguayo destaca el trabajo detrás del desarrollo de un jugador y cómo la confianza y la orientación pueden potenciar su rendimiento.

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El Madrid, candidato principal para la Champions

Tras el 3-0 del Madrid al Manchester City, en una entrevista con DAZN, Guti compartió su emoción: “Esto me suena... El Madrid va a ganar la Champions”. Sin embargo, fue cauto respecto al futuro: “No solo son los cuartos contra el Bayern Múnich, sino que luego puede tocar una semifinal muy dura, contra Liverpool o PSG. Es una Champions exigente”. La frase refleja la euforia del momento, pero también el realismo ante los desafíos de la competición europea.