Guti, exfutbolista del Real Madrid, enciende el Clásico: "Ni Cubarsi ni Koundé serían titulares en el Real Madrid"

Faltan tres días para el Clásico y el encuentro se empieza a calentar. El próximo domingo, a las 16:15, en el Santiago Bernabéu, ambos equipos se juegan el liderato. Será un partido decisivo, en el que Barça y Madrid llegan con sensaciones agridulces. El Real Madrid llega tras vencer por la mínima en Liga ante el Getafe (1-0) y en Champions ante la Juventus (1-0), mientras que el Barça goleó al Olympiakos en la misma competición y venció in extremis al Girona en Liga.

El equipo de Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu por sanción, ha ganado los últimos tres Clásicos y en el cómputo global, en los últimos ocho partidos, son cuatro y cuatro las victorias de cada uno. Igualdad absoluta.

¿Qué jugadores del Barça serían titulares en el Real Madrid?

La cuenta oficial de DAZN, de la mano de la periodista Celia Gimeno, ha grabado un vídeo con José María Gutiérrez Hernández, más conocido como 'Guti', para desafiarlo a elegir entre los jugadores del FC Barcelona consideraba que serían titulares en un hipotético caso que estos jugasen en el Real Madrid.

La respuesta del exmadridista, sorprendió. Para él, por lo que hace a la línea de atrás, Szczesny, Koundé, Cubarsi y Eric Garcia no serían titulares con el FC Barcelona. En cambio, Balde sí. Unas declaraciones que sorprenden teniendo en cuenta que uno es Golden Boy, los otros internacionales y los otros están en un gran estado de forma actual, en comparación con jugadores como Asencio que no van con la absoluta.

A pesar de que Cubarsi ha experimentado una mejoría en su juego, Guti vuelve a inclinarse hacia su lado y se queda con la zaga del Real Madrid en cuanto al aspecto táctico.

En el mediocampo "Pedri sí, De Jong no lo sería y Fermín tampoco". Finalmente, en el frente de ataque, "Rashford no, Ferran no y Lamine Yamal sí sería titular", contestaba.

Un exmadridista imprevisible

Guti llegó al Real Madrid desde la cantera y debutó en 1995, quedándose 15 años en el club. Jugó principalmente como mediapunta o centrocampista organizador, siempre dispuesto a inventar un pase que ni los defensores ni los aficionados veían venir.

Capaz de cambiar un partido con un taconazo celestial, igual que de pasar desapercibido durante semanas. Ese contraste le dio fama de jugador irregular, aunque cuando su inspiración aparecía, el Bernabéu se convertía en un teatro con él como protagonista.

En su etapa acumuló títulos como si fueran cromos, 15 en total: 5 Ligas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa y 4 Supercopas de España. Se marchó en 2010 al Besiktas. Ahora, trabaja como comentarista en DAZN.