El ‘gurú’ de la cantera de River Plate, sobre Mastantuono: "No es tan explosivo como Lamine Yamal"

Xabi Alonso y todo el Real Madrid esperan grandes cosas de Franco Mastantuono. El argentino, que ha aterrizado en el Real Madrid este verano tras explotar con la camiseta de River Plate previo pago entre traspaso e impuestos de más de 60 millones de euros, es la gran esperanza de la afición blanca como proyecto de futuro para hacer sombra a Lamine Yamal y a su generación en el FC Barcelona.

Gabriel Orlando Rodríguez, director de las divisiones inferiores de River Plate y figura clave en el descubrimiento del jugador, habló en AS sobre la evolución del joven talento y el desafío que le espera en el Real Madrid. Rodríguez, que fichó a Mastantuono con apenas 12 años, recuerda su llegada al club: “Vino a prueba y nos convenció enseguida, pero llegó la pandemia y todo se detuvo. Tuvimos que esperar casi dos años para volver a verlo”.

En aquellos primeros pasos, Mastantuono aún no tenía claro su futuro: “Era un fenómeno en tenis a nivel nacional y dudaba entre ambos deportes”. El formador relata que hizo falta “un trabajo de persuasión” para convencerlo de mudarse a la casa-hogar del club, a 350 kilómetros de su familia.

Sobre su estilo, Rodríguez no duda: “Mastantuono se parece más a James que a Lamine. No es tan explosivo como Yamal, es un futbolista que piensa, observa el campo y analiza las opciones. Es muy inteligente y tiene la capacidad de hacer mejorar al equipo”. Destaca también su polivalencia, capaz de rendir como mediapunta, extremo o volante cerca de la banda: “Es el lugar ideal para aprovechar su regate, su pase, su visión de juego y su magnífica zurda”.

Su madurez es otro punto diferencial: “Es un veterano en el cuerpo de un joven. A nivel cerebral, de inteligencia y entendimiento del juego, es un veterano. Está muy bien preparado y con una gran personalidad”. Sin embargo, Rodríguez advierte que todo cambio requiere adaptación: “No puede integrarse al 100% desde el primer día en un equipo tan exigente”.

Pese a ello, está convencido de su impacto futuro: “Franco va a enamorar a la afición del Madrid. La va a conquistar. Será un futbolista de gran jerarquía”. Y no descarta un techo altísimo: “Por talento, puede ser aspirante al Balón de Oro, pero no de entrada. Necesitará tiempo”.

Rodríguez, que ha participado en la formación de estrellas como Saviola, Crespo, Julián Álvarez o Enzo Fernández, también subraya su comportamiento ejemplar: “Es disciplinado, obediente, entregado, muy atento a la hora de recibir consignas y buen estudiante. Su conducta y educación fueron siempre excelentes”.

El formador cree que el entorno y la mentalidad de Mastantuono serán clave para triunfar en Europa y, de paso, para convertirse en un pilar de la selección argentina: “Se dan todas las condiciones para que Franco sea una estrella y represente a nuestro país de forma magnífica en España”.