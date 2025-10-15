Güler, sobre Xabi Alonso: "Si un día me pide jugar de portero, me compro unos guantes"

Arda Güler es uno de los jugadores más mejorados desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El turco ha empezado a destacar de verdad en el Bernabéu tras dos años complicados a las órdenes de Carlo Ancelotti. La llegada del tolosarra lo ha colocado como una pieza clave del esquema madridista.

El turco ha respondido a las mil maravillas a la confianza de Xabi y en una entrevista en L'Équipe confesó cómo es su relación con su entrenador: "El primer día me dijo: “Sé que lo tuyo es instintivo, que eres un guerrero en el campo.” En su fútbol, muchas veces se hace un uno contra uno en campo rival, casi como una marca individual. Hace falta carácter, agresividad. Pero confío plenamente en sus planes: si un día me pide jugar de portero, me compro unos guantes".

A pesar de pasarse dos años con muy poco protagonismo, Güler nunca dudó de sus capacidades y de poder triunfar vestido de blanco: "Sabía que estaba en el club más grande del mundo. Pero desde el primer entrenamiento supe que tenía las cualidades para jugar. Nunca dudé de que tendría éxito aquí. Juni Calafat me explicó el plan. Me dijo que el primer año sería difícil, que no podía ser de otra forma para un chico que solo conocía Turquía. También me dijo que venía para la era posterior a Modric y Kroos. Todo estaba claro, fue sincero, y así es mejor".

Arda Güler, durante un partido de LaLiga. / MANU FERNÁNDEZ / AP

De hecho, a pesar de no confiar en él, el turco guarda un gran recuerdo de Carlo Ancelotti, al cual define como "uno de los mejores entrenadores de la historia". Güler es consciente de dónde está y que la presión va unida al nombre del Real Madrid, por lo que es algo que no tiene en consideración: "El ruido que puede haber a mi alrededor nunca lo he visto como presión. Haría mi trabajo más difícil. Claro que hay responsabilidades, pero son cosas que me ayudan a mejorar, a subir el nivel. Es como si lo necesitara. Algunos piensan que soy demasiado bueno porque no doy problemas, pero tengo mucha ambición. Lo importante es no intentar ser alguien que no eres".

En este inicio de temporada, el centrocampista ha creado una gran dupla con Kylian Mbappé. Con el turco a los mandos y el francés marcando goles, entre los dos suman seis goles en conjunto desde la llegada de Xabi Alonso, cuatro más que toda la temporada pasada. En Madrid hay quienes comparan su dupla con la de Özil y Cristiano Ronaldo: "La comparación es bonita, me halaga. Ellos lograron cosas enormes. Pero los grandes triunfos siempre los consigue el equipo, no solo dos jugadores. Sus cualidades y las mías son complementarias. Nos entendemos muy bien, todo fluye. A veces hablamos un poco antes del partido. Otras veces, basta una mirada", explicó el merengue.

Mbappé y Güler son los dos grandes protagonistas del nuevo Real Madrid / Agencias

Por último, Arda Güler confesó cuál es su gran reto con el Madrid: "La Champions del 2024 no la gané, no era mía. Hay que ir a por otra. Ese es uno de mis principales objetivos. Quiero que los niños de mi país puedan decir: Arda lo hizo, yo también puedo hacerlo."