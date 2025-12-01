Güler se viene abajo

Arda Güler fue la sensación del Real Madrid en el arranque de Liga, confirmando las buenas impresiones que dejó en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso le dio la alternativa en Estados Unidos y se encontró con un diamante, un pasador que inventa espacios para sus compañeros y que se ha convertido en el mejor socio de Mbappé.

Sin embargo, en los últimos partidos está mostrando una irregularidad que le convierten en prescindible para su equipo. No acaba de mezclar con Bellingham. Ambos lucen más cuando juegan sin su compañero en esa media punta que comparten con el medio campo. Sin embargo, el inglés ofrece más versatilidad a su juego, mientras que el turco luce más lanzando a los delanteros.

Desgaste

Xabi Alonso señaló a Güler en Montilivi. Lo dejó en el banquillo tras el descanso y el equipo mejoró en empuje con Camavinga robando los balones que el turco perdió en la primera parte. El físico de Arda no es una de sus mejores condiciones, y empieza a pasarle factura. Parece pedir descanso tras un arranque de temporada lleno de actividad.

Acumula 24 partidos jugados en lo que llevamos de temporada, 19 con los blancos y 5 con su selección. Es el quinto jugador de la plantilla que más minutos lleva, y todo pese a que Xabi es al que más cambia durante los partidos, solo ha disputado dos completos de los 17 en los que ha sido titular, los mismos que con su selección, con la que completó uno.

Ni goles ni asistencias

Marcó tres goles en los primeros ocho partidos, pero lleva once consecutivos sin ver puerta. Su mejor registro es el de asistencias, siete y todas a Mbappé, con el que se entiende a la perfección. Pero también ha visto reducida esa fertilidad. Dio cinco pases de gol al francés en los once primeros partidos, pero solo uno en los últimos ocho.

Datos que reflejan el bajón del turco, esa falta de efectividad se refleja en que ha perdido la precisión en sus pases, también falla controles de balón impropios a su calidad. Pero tiene chispazos como ante el Olympiacos, que sin Bellingham fue el lanzador perfecto de Vinícius y Mbappé en los contraataques con una defensa adelantada. Con espacios y físico es un jugador muy peligroso, pero ahora acusa el desgaste y no encontrar su sitio junto a Bellingham.