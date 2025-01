Güler, víctima de la política de Ancelotti

Arda Güler sigue purgando minutos en el banquillo del Real Madrid. Da lo mismo que el equipo blanco tenga problemas en la creación de juego, que el turco no cuenta para Carlo Ancelotti. La política del italiano tiene doble vertiente, no confía en los que no se implican defensivamente o tienen lagunas, y se rodea de una guardia pretoriana en la que no está el joven jugador otomano.

La cintura de Ancelotti

Nadie puede decir que al italiano le haya ido mal con esa forma de proceder, con sus elecciones y preferencias, aunque ahora su equipo atraviese un bache de fútbol y credibilidad. Piensa así y poco hay que decir, salvo que a la afición merengue le gustaría ver más a ciertos jugadores que deleitan su paladar con un fútbol de seda, que el italiano no explota por no cumplir el perfil que busca.

Esa falta de cintura por cambiar ciertas ideas se vuelven contra del italiano cuando las cosas no acaban de salir bien del todo. Una de ellas es que no busque soluciones y siga apostando por algo que empieza a aburrir al madridismo, cansado de sufrimiento y de las mismas milongas. Apuesta por dotar de músculo y energía al centro del campo para complementar un ataque que se implica poco en defensa, salvo cuando los manda al frente a presionar, aunque a veces la descoordinación destroza los objetivos.

Sin protagonismo

Arda Güler, 20 años, es un jugador creativo, que intenta complacer al italiano en el juego sin balón, que no es su mejor condición, pero lo intenta. No siempre lo consigue y sus despistes defensivos son el motivo de que purgue con más tiempo del deseado en el banquillo. La competencia que tiene con jugadores ofensivos es grande, pero es donde el turco luce sus mejores condiciones. Da lo mismo cualquier competición, que juega menos de lo que espera su afición.

Güler solo fue titular en un partido importante, en Liverpool, y el motivo fue que Vinicius, Rodrygo y Tchouameni estaban lesionados. En los demás fue suplente: ni un minuto en el derbi, en los dos Clásicos y ante el Milan. Tampoco jugó en Lille y en los otros cuatro partidos de la Champions apareciendo en los minutos finales. Ni un minuto en la Supercopa de España y 2’ en el Mundialito de Clubes. Fue el mejor en el estreno de la Copa ante la Minera, dos goles, que le valió no volver a jugar en la Supercopa de España y ser suplente en la Copa ante el Celta.