Y Güler sacó su precisión

Arda Güler volvió a ser titular en un partido de Liga tres meses y medio después, desde el 14 de diciembre ante el Rayo Vallecano, para dejar sentado que tiene calidad y precisión con el balón en los pies.

El turco no tiene nada que envidiar a sus compañeros en esa parcela, aunque defender no sea su mejor condición. Ancelotti le ha puesto la cruz por esa pereza defensiva, le ha dado las oportunidades justas en un equipo en el que juegan poco los que no defienden salvo los intocables Vinicius y Mbappé.

Participación importante

El italiano decidió ponerlo ante el Leganés para dar descansos a los jugadores sudamericanos que llegaron muy justos para preparar el partido. El turco ocupó la banda derecha para acompañar en ataque a Mbappé y Brahim, que se posicionó en la izquierda.

Le costó entrar en el partido, pero cuando encontró su sitio dejó patente su calidad y, sobre todo, su precisión en el pase, acertando un 88,46% de los que intentó. También obtuvo la máxima puntuación del partido en pases con visos de gol, un 0,96%.

Imagen del penalti de Óscar sobre Arda Güler / Movistar+

Güler dio 46 de los 52 pases que intentó, según el portal estadístico ‘fbref’. Combinó con rapidez con 60 toques en los que dio esos 46 pases, y nueve de ellos fueron buscando los desmarques adelantados de sus compañeros.

Además, fue objeto del ‘penaltito’ tras leve toque de Óscar. En líneas generales estuvo a la altura de las circunstancias, dio juego y aportó en la circulación ofensiva de su equipo.

Respiro para Ancelotti

El problema es que formaba tándem con Lucas Vázquez en el carril derecho. Ninguno de los dos son especialistas defendiendo, y por ahí el Leganés con Óscar tuvo una ventaja, aunque también sufrió para tapar sus internadas. Al jugador pepinero le ayudó que no acabaron de conectar todo lo que se esperaba. Se mostraron demasiado previsibles, lo que facilitó que los pepineros cerraran filas por ese carril.

“Ha jugado bien y ha mostrado su calidad. Toca muy bien el balón y ve muy bien el juego. No es desequilibrante como los delanteros que tenemos, pero ha sido útil y le he cambiado para tener piernas frescas y más contundencia arriba”, decía Ancelotti tras el partido, que amortigua el ruido de las últimas semanas por el descontento del jugador ante las escasas oportunidades que le está dando.

El turco ha sido titular en 10 de los 49 partidos, en los que ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias (una a Valverde y dos a Endrick).