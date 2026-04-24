Güler rechazó una oferta del Borussia Dortmund

Arda Güler está consiguiendo su gran objetivo de consolidarse en el Real Madrid en su tercera temporada en el conjunto blanco. Y eso que no lo tuvo fácil. Le costó entrar en los planes de Carlo Ancelotti en sus inicios y tuvo una llamada de Nuri Sahin para llevárselo al Borussia Dortmund, según explicó el técnico en declaraciones que recoge el diario 'Bild' del canal de Youtube KAFA Sports.

El Real Madrid había pagado 30 millones el año anterior para su contratación procedente del Fenerbahçe, con un contrato para seis temporadas. Sin embargo, los pocos minutos de juego provocó la llamada de Nuri Sahin, quien dirigió al Dortmund apenas seis meses, entre junio del 2024 y enero del 2025.

"Realmente quería que Arda viniera al Dortmund", reveló Sahin respecto a la oferta que le hizo a su compatriota para intentar convencerlo de que se mudara a la Bundesliga.

Nuri Sahin dirigió durante una corta etapa al Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Sin embargo, los planes de Güler iban por otro lado. El entonces muy joven jugador quería consolidarse en el Real Madrid y se negó. Según Sahin, lo dejó muy claro. "Pase lo que pase, conseguiré esta camiseta", habría declarado Güler. Se refería a la camiseta del Real Madrid.

El paso del tiempo le ha dado la razón y Güler ya tiene un rol importante a sus 21 años en el Real Madrid. Su doblete ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League puso de manifiesto su enorme calidad y la capacidad que tiene para seguir progresando.

Güler se encuentra ahora lesionado y no participará más en lo que resta de temporada con el conjunto blanco. Una lesión muscular que, sin embargo, no le impedirá participar en el Mundial del 2026 en el que Turquía quiere dejar una buena impresión al regresar 24 años después a una Copa del Mundo.