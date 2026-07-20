Güler y Pitarch, examen Mourinho en Valdebebas

El Real Madrid continúa recuperando efectivos en Valdebebas durante una pretemporada marcada por la llegada de José Mourinho al banquillo. Este lunes, Arda Güler y Thiago Pitarch se han incorporado a la dinámica del primer equipo, convirtiéndose en dos de los nombres propios de la jornada en la Ciudad Real Madrid.

Ambos afrontan el inicio de curso con el objetivo de ganarse un hueco en los planes del técnico portugués, aunque aterrizan en Madrid tras vivir experiencias radicalmente opuestas con sus respectivas selecciones durante el verano.

Güler regresa tras el fracaso de Turquía en el Mundial

Arda Güler ha puesto fin a sus vacaciones después de disputar el Mundial de 2026 con la selección de Turquía. El centrocampista vuelve a Valdebebas tras una decepcionante participación del combinado otomano, que no logró superar la fase de grupos y se despidió prematuramente de la competición.

La selección dirigida por Vincenzo Montella cayó ante Australia y Paraguay en sus dos primeros compromisos, quedando sin opciones de clasificación antes de la última jornada. La posterior victoria frente a Estados Unidos sirvió únicamente para maquillar una participación muy por debajo de las expectativas generadas alrededor de una generación llamada a dar un paso adelante en la escena internacional.

A nivel individual, Güler fue uno de los pocos futbolistas que ofreció argumentos para el optimismo. El jugador madridista vio puerta durante el torneo y volvió a demostrar la calidad que le ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol europeo. Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para evitar un fracaso colectivo que dejó a Turquía fuera de las rondas eliminatorias.

Pitarch vuelve como campeón de Europa

La otra gran novedad de la jornada ha sido la presencia de Thiago Pitarch. El centrocampista de La Fábrica ha decidido acortar su periodo de descanso para incorporarse cuanto antes a la disciplina madridista después de completar un verano inolvidable con la selección española Sub-19.

El canterano fue una de las figuras destacadas del Europeo, donde España conquistó el título tras firmar un campeonato sobresaliente. Pitarch terminó como máximo asistente del torneo y su rendimiento le permitió ganarse un puesto en el once ideal de la competición, confirmando la progresión que viene mostrando.

Además, la selección española levantó el trofeo sin encajar un solo gol durante todo el campeonato, una muestra del dominio exhibido por el conjunto dirigido por Paco Gallardo.

Su regreso anticipado refleja la ambición de un futbolista que quiere aprovechar las oportunidades que puedan surgir durante las primeras semanas de trabajo y convencer a Mourinho de que está preparado para dar el salto definitivo al fútbol profesional de máximo nivel.

Valverde, el siguiente en llegar

Mientras la plantilla recupera efectivos de forma escalonada, el próximo en incorporarse a los entrenamientos será Fede Valverde. Salvo cambios de última hora, el internacional uruguayo regresará a Valdebebas este miércoles para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Con cada nuevo regreso, Mourinho sigue completando piezas de un Real Madrid que comienza a tomar forma de cara a una temporada en la que las exigencias volverán a ser máximas.