Güler mete en un problema a Diomande

Hay fichajes que necesitan tiempo. Y hay fichajes que, por el contexto en el que se realizan, obligan a hacerse preguntas desde el primer día. El de Yan Diomande pertenece, de momento, al segundo grupo. No porque el extremo marfileño no tenga condiciones —las tiene y dejó destellos en su primera titularidad ante el Rayo—, sino porque el Real Madrid ha invertido hasta 140 millones de euros en un futbolista cuya zona de influencia ya estaba ocupada por uno de los jugadores más determinantes de la plantilla: Arda Güler.

El partido ante el Rayo volvió a poner el debate encima de la mesa. Mourinho decidió dar entrada a Diomande en el once y relegó al turco al banquillo. Era la primera titularidad del segundo fichaje más caro de la historia del club y, sobre el papel, una oportunidad lógica para empezar a justificar semejante desembolso. Diomande mostró velocidad, desborde y capacidad para participar en el juego, pero no fue un futbolista que cambiara el encuentro. El Madrid ganó 4-1, aunque la sensación más potente relacionada con esa posición llegó después.

Güler pide paso

Porque a Güler le bastaron unos 20 minutos para recordar que no es un jugador más. El turco entró en la segunda mitad y elevó inmediatamente el nivel creativo del equipo. Encontró espacios, aceleró la circulación y volvió a ofrecer esa capacidad para filtrar pases que no abunda en la plantilla blanca. En apenas 24 minutos, terminó liderando el partidoy asistió a Mbappé en el cuarto tanto.

El extremo marfileño del Real Madrid Yan Diomande (i) controla un balón el encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga entre Real Madrid y Rayo Vallecano, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

La cuestión, por tanto, no es si Diomande puede acabar siendo un gran jugador. Es si el Madrid necesitaba gastar ese dinero en un futbolista que tiene tan complicado ser titular. Mbappé, Vinícius y Bellingham parecen intocables. Y cuando el equipo necesita creatividad entre líneas, Güler ha demostrado ser una solución mucho más natural, más asociativa y, sobre todo, más integrada en el funcionamiento colectivo. El marfileño puede competir por la banda derecha, pero el turco ya está demostrando que su sitio no es el banquillo.

Los números del inicio de temporada también invitan a la reflexión. Antes del Rayo, Diomande apenas había acumulado 99 minutos en cinco partidos, todos como suplente, sin goles ni asistencias. El club ha pedido paciencia por su juventud y por haber llegado tarde a la preparación, pero el problema no desaparece: cuanto más juega Güler, más difícil resulta justificar que la prioridad del verano fuera reforzar una posición en la que ya había talento diferencial.

Y aquí aparece la crítica de fondo a la planificación. El Madrid tenía dinero para fichar a un centrocampista que necesitaba y decidió destinar una cantidad descomunal a un perfil que no tiene garantizada la titularidad.