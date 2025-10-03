Güler, la gran creación de Xabi Alonso que retrata a Ancelotti

En un vestuario donde cada cambio produce un incendio, Xabi Alonso ha encontrado en Arda Güler su gran aliado. El joven turco también ha identificado en el vasco su mejor mentor para, en su tercera temporada como jugador blanco, dar el salto definitivo hacia la titularidad. Nada que ver con "chupa muy bien banquillo" con el que le liquidó Ancelotti la campaña pasada. El tiempo le ha dado la razón al ex del Fenerbahce frente al actual seleccionador brasileño.

Los problemas de Ancelotti con su entorno

Una comparativa rápida: a día de hoy, en lo que va de temporada, Güler ya lleva más minutos (575) que en toda su primera temporada, marcada por una lesión y recaída que provocaron un cisma en los servicios médicos que terminó con la salida de Niko Mihic, galeno principal del club que sigue como asesor médico. El turco solo pudo hacer de coche-escoba para abrochar LaLiga en el tramo final, mientras sus compañeros disputaban la Champions.

En aquella celebración de la Decimoquinta, Ancelotti le reservó un lugar. "Os voy a presentar a un chico muy interesante. Es muy tímido. ¡Vamos niño!", dijo ante la masa blanca concentrada en Cibeles para darle espacio a un jugador recién llegado, sin continuidad, pero que en apenas unos partidos había demostrado tener algo diferente. Sin embargo, todo ser torció el curso anterior, cuando el propio Carletto denunció en público haber sufrido presiones del entorno del jugador.

"Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que tengo yo con él. Para que mejore y pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación", explicaba el italiano en febrero. Meses después, cuando ya se había producido una explosión que no se podía cubrir en un equipo que carecía de fútbol, Ancelotti decía con sorna: "Ha sabido chupar banquillo muy bien". El problema nunca fue el jugador, al que sus compañeros adoraban y abrazaban tras cada gol, como sucedió en Getafe. Pero el niño ha dejado de serlo y vuelve a ser el hombre líder del Fenerbahce.

El timón de Turquía y del Madrid

Con Güler, como con otros jóvenes, Ancelotti aplicó un paternalismo que nunca le permitió confiar de lleno en sus habilidades. Pero Arda, lejos de lo que pudiera mostrar su timidez, había vivido uno 18 años intensos. Se puso a la espalda a un equipo histórico de Turquía y a la propia selección. Era más que un furor pasajero, era, y ahora lo es con más motivo, la referencia de todo un país pasional hasta la médula. Junto con Kenan Yıldız, conforma un duo maravilla que quiere sacar al fútbol otomano del ostracismo de los últimos tiempos.

El fenómeno de Güler en su país es tal, que hay un periodista de Anadolu Agency siguiendo sus pasos en Madrid. Al nivel de lo que ocurre con Mbappé o los jugadores brasileños del Real Madrid, que tienen, igualmente, a medios siguiendo todos sus movimientos. Pero lo de Arda es mucho más que un efecto mediático. Es, actualmente, el jugador más importante para Xabi Alonso. Incluso por delante de la efectividad de Mbappé, el equilibrio de Tchouaméni o el gran aterrizaje de Álvaro Carreras. Y lo es, porque es su gran creación hasta el momento en los meses que lleva como entrenador blanco.

Xabi Alonso le ha dado un contexto óptimo de rendimiento después de probarlo en varias situaciones. En el Mundial de Clubes lo usó de pivote, ante la falta de un hombre creativo, dentro de la viudedad que sufre el Real Madrid desde la salida de Kroos. Después lo movió a la banda, dándole el rol de interior, donde había lucido habitualmente. Finalmente, le ha situado como hombre flotante del ataque, más cerca de la portería, como un mediapunta, pero con libertad.

Los datos de una explosión controlada

Ahí, Güler ha explotado, porque desde esa plataforma ve los desmarques de Mbappé y convierte sus últimos pases en una herramienta letal. Fue, precisamente el alemán, el primero que vio a Güler en Madrid desde una perspectiva diferente. "Es uno de esos talentos que pregunta: '¿Cómo haces eso?'. Quiere pistas y consejos, hay muchos jugadores de 18 años que creen que ya son muy buenos y que no necesitan consejos para nada. Pero él tiene esa mentalidad de aprender", reconoció Kroos. En ese mismo sentido ha trabajado con él Xabi Alonso, quien el Mundial de Clubes afirmó: "Tiene derecho a cometer errores".

Güler y Mbappe, ante la Real Sociedad / Agencias

Desde esa confianza mutua, Güler ha sabido entender las peticiones de un entrenador cuyos métodos han sido puestos en cuestión por un vestuario cargado de egos, donde Vinicius o Valverde han mostrado su disconformidad con determinadas decisiones. Lo normal, por otra parte, en cualquier entorno de este tipo. El turco nunca ha entrado en ese juego. "Xabi me pide que juegue como un '10', que entre mucho en juego, dirigir y mejorar al equipo", revelaba recientemente el turco, quien, con más contacto de balón (también en las jugadas de estrategia), se ha transformado en el jugador clave que da sentido al resto.

No va a ser una situación temporal. Cuando Bellingham volvió a entrar en las convocatorias, se esperaba un inminente regreso a la titularidad. Se produjo frente al Atlético, donde el inglés naufragó. Pero fue una demostración de que el turco sí es compatible con uno de los miembros del top 3 madridista, junto a Mbappé y Vinicius. De los 15 partidos que ha disputado el Real Madrid esta temporada, 13 de ellos lo ha hecho como titular, anotando cuatro tantos, dando seis asistencias, creando 31 ocasiones, siendo ocho de gran peligro. Los datos, aquí, no matan el relato, al revés, lo hacen más real que nunca.