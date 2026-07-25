Güler explica su relación con Mourinho: "Es muy sincero fuera del campo"

El Real Madrid completó este sábado la segunda semana de entrenamientos en la pretemporada de la campaña en la que José Mourinho ha vuelto a ponerse al mando de la plantilla con el objetivo de romper la hegemonía azulgrana de las últimas dos campañas. En la sesión de trabajo, los titulares en el partido amistoso a puerta cerrada contra el Alcorcón llevaron a cabo una sesión de recuperación, con trabajo sobre el césped y en el gimnasio.

El resto, entre los que se encontraba Fede Valverde que regresó hace unos días al trabajo, se emplearon en ejercicios con y sin balón centrados en la presión, las combinaciones y la finalización mientras que Militao, Mendy y Rodrygo continuaban con sus procesos de recuperación.

Uno de los que tuvieron la sesión de entrenamiento más ligera fue el turco Arda Güler, que al finalizar la jornada atendió a los medios de comunicación del club. El internacional otomano, que tuvo una participación más breve de lo esperado en el Mundial 2026 por el flojo papel de Turquía, confesó que “echaba de menos mi casa. Estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo”.

El Real Madrid ha realizado un buen número de fichajes (Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella) y sigue trabajando en cerrar alguno más, como el de Diomande; pero parece que ninguna llegada ha tenido por el momento más impacto que la del entrenador.

“Es una gran oportunidad para mí trabajar con una leyenda como Mourinho", asegura Güler sobre sus primeras jornadas a las órdenes del técnico portugués. "Él y su equipo explican todo muy claramente. También son muy sinceros fuera del campo”, reconoce. Es indudable que el nuevo técnico merengue tiene un ascendente muy fuerte en el madridismo y Florentino Pérez espera que ese sea el banderín de enganche para resucitar al equipo, en parte como el antídoto contra los éxitos del Barça, como ya lo fue en su primera etapa en el club.

A la espera de que se vayan incorporando el resto de internacionales, el objetivo de Arda es convencer a Mou de que tiene talento y capacidad para ser importante en la plantilla madridista en la temporada que está a punto de arrancar. “En este periodo lo más importante es trabajar la parte física. Pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo”. Es evidente que el manual de estilo del luso es muy diferente al de Xabi Alonso, aunque quizás no tanto con respecto al de Álvaro Arbeloa que se considera un alumno de José.

Güler afronta su cuarta campaña como jugador del Real Madrid y a pesar de su juventud (21 años) ya acumular una importante experiencia en el vestuario del Bernabéu. “He aprendido y mejorado mucho, pero mi ilusión nunca ha cambiado", asegura. "Quiero ganarlo todo como el primer día y hacer felices a los madridistas", concluyó.