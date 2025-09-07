Güler ya no 'llora' en Turquía: momento dulce con el Madrid y amenaza para España

Cuando el Real Madrid fichó a Arda Güler el 6 de julio de 2023, en Turquía se desató la locura. Tampoco hace falta mucho en este país para que el fútbol lo ponga patas arriba, como se ve en las llegadas multitudinarias de cualquier jugador, aunque sea venido a menos. Pero el hecho de que el conjunto blanco y el Barça estuviesen luchando por la incorporación del talento generacional del Fenerbahçe fue un hito en un estado que sigue disfrutando de Arda cuando va con su selección.

Ancelotti le hizo "chupar banquillo"

Durante las dos primeras campañas, las ventanas internacionales fueron una vía de escape para el mediocampista. A pesar de que el Real Madrid pagó 20 millones por el turco, firmando un contrato por seis temporadas (hasta 2029), no tuvo el protagonismo esperado en las dos primeras campañas. La inicial estuvo marcada por las continuas lesiones, que llegaron a provocar un cisma en el equipo médico que terminó con la salida del Dr. Niko Mihic, ahora consejero.

La pasada campaña, el entorno de Güler tuvo un enfrentamiento directo con Ancelotti por su participación en el Real Madrid. "Hace dos meses le di un palo a la gente de su alrededor y ahora les tengo que felicitar porque han hecho un gran trabajo. Le veo mucho mejor, con menos responsabilidad que el año pasado. Tenía demasiada presión para un jugador de su edad. Ahora está más tranquilo, con confianza, y si comete un error no es el fin del mundo", aseguraba en mayo Carletto.

El técnico destaca el progreso del jugador / Perform

Fue una intervención a tumba abierta, con la temporada a punto de colapsar, sabiendo Ancelotti que tenía pie y medio fuera del Real Madrid. Por eso no se cortó después de que Güler marcase y asistiese a Mbappé en el partido contra el Celta. "Yo tengo la responsabilidad de manejar de la mejor manera posible la plantilla, no el individuo. Tanto él como Endrick son muy jóvenes. La historia del Madrid dice que hay que chupar banquillo antes de ser titular indiscutible en este equipo. Arda tiene el perfil para ser titular en el Madrid. Ha chupado bien el banquillo, no le ha molestado y ha evolucionado", defendía Carletto.

Turquía, un lugar para desquitarse

Güler, como jugador, siempre se plegó a Ancelotti, pese a las presiones de su entorno y de un país, Turquía, que clamaba al cielo cada vez que veía suplente al que es el gran referente de su selección, junto a Kenan Yildiz, estrella de la Juventus. Ambos tienen 20 años y en sus espaldas está el peso de clasificar a Turquía para el Mundial 2026. Un camino que empieza este jueves contra Georgia (18:00) y continúa contra España el domingo (20:45), en el que el cuadro otomano ejercerá de local en el Konya Büyükşehir Arena, uno de los desplazamientos más complicados para el cuadro de Luis de la Fuente.

“Es algo normal, no está en las mismas condiciones que cuando se fue al Real Madrid. Allí no se le ve feliz”, decía Mustafa Denizli, leyenda del fútbol turco, hace menos de un año, en el parón internacional de noviembre. Con su selección, Güler sacaba el carácter que no era capaz de manifestar con su club. Se ponía el brazalete de capitán y se desquitaba, a pesar de que sus rivales le intentaban sacar de sus casillas, dándole, precisamente, donde más le dolía.

Ancelotti, sobre Arda Güler / Twitter

“1088", puso en sus redes sociales el húngaro Dominik Szoboszlai tras un doble enfrentamiento contra Turquía, del que salió claramente ganador el cuadro otomano. Aun así, el del Liverpool quiso hurgar en la herida del jugador del Real Madrid espetándole la escasa cifra de minutos que llevaba en marzo en su segunda campaña en Chamartín. Hoy, la vida de Güler es muy distinta. Se ha convertido en un elemento esencial para Xabi Alonso, algo de lo que también se beneficiará Turquía.

Xabi Alonso encuentra su mejor posición

Desde su llegada, el vasco ha trabajado con él para que sea un proyecto de jugador fundamental esta temporada. Lo hace con esmero y paciencia, "sabiendo que cometerá errores", pero consciente de su potencial. Durante el Mundial de Clubes lo situó en la base de la jugada, con el objetivo de tapiar la pérdida provocada por Kroos. Al tolosarra le ha bastado una decena de partidos para entender que el mejor Güler sale como volante o mediapunta.

Es decir, más cerca del área, pero sin perder la referencia de Tchouaméni. Acompañando en la salida de balón, pero siendo capaz de dar el último pase. Contra el Mallorca fue, junto a Álvaro Carreras, el futbolista más decisivo del Real Madrid. Culminó una jugada ensayada con un cabezazo y metió otro gol, anulado por mano después de una revisión del VAR que encolerizó al Bernabéu. Un estadio que ya adora al turco, referente en su país, pero ahora también fuera de él.