Güler, el eslabón débil de Xabi Alonso

Arda Güler es una de las buenas noticias en el Real Madrid. En su tercera temporada de blanco ha encontrado en Xabi Alonso un apoyo fundamental para dar vuelo a su talento. El turco sufrió en sus dos primeras temporadas la furia de Ancelotti, que incluso acusó a su entorno de asesorarle mal, cuando el italiano había ideado un plan de crecimiento para él del que saca partido su sucesor.

Xabi lo dejó en el banquillo en su debut ante el Al Hilal en el estreno del Mundial de Clubes. Lo puso en el siguiente ante el Pachuca y desde entonces aparece en sus alineaciones en cada partido. Ha sido titular en 13 de los 15 encuentros de los blancos, para jugar los últimos minutos de los otros dos (Espanyol y Getafe).

Poca resistencia

En minutos jugados ocupa el séptimo lugar de los más utilizados, pese a ser el quinto jugador que más veces ha sido titular junto a Valverde, y uno de los cinco que han participado en todos los partidos jugados hasta ahora por el Real Madrid. Unos datos que podrían ser mejores, pero que encajan entre los fijos del equipo de Xabi Alonso.

Arda Güler, frenado por Robertson. / Jon Super / AP

Güler tiene solo 20 años y mucho margen de mejora. En especial en lo que se refiere a su físico, al que le falta resistencia y envergadura para competir los 90 minutos. El turco solo ha completado un partido de los trece en los que salió de inicio, lidera el ránking de los jugadores más sustituidos, 12. Los que más se acercan son Mbappé, con 8 cambios de 14 titularidades y Vinícius, otros 8 de 13.

La vuelta de Bellingham

Esto le convierte en el eslabón débil del equipo blanco, es el jugador que antes nota el cansancio en sus piernas y baja el rendimiento en una posición de tanto desgaste y comete fallos que perjudican al equipo. El regreso de Bellingham a su mejor nivel le resta protagonismo, al repartirse tareas en la construcción del juego ofensivo.

El inglés sigue creciendo y empieza a mostrar su mejor versión, que lo rubrica con su capacidad de llegada marcando tres goles en los últimos cuatro partidos. El turco también suma tres goles, pero no ve puerta desde el derbi del pasado 27 de septiembre. Siete partidos seco, aunque sí destaca como desatascador con sus pases letales a Mbappé, al que ha dado seis asistencias de gol por una del inglés.