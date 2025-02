Güler y Endrick quieren irse del Madrid

Endrick y Arda Güler son una apuesta de futuro del Real Madrid. Pagó 20 y 35 millones de euros, respectivamente, 55 más bonus para hacerse con sus derechos y sumarlos a su proyecto con 18 años cada uno. Sin embargo, su visibilidad es escasa por no decir nula, pese a que cada vez que Ancelotti les da la oportunidad de jugar demuestran que tienen talento cada cual en su parcela. Ambos amagaron con salir este invierno, pero el Madrid no movió ficha para mantener el mismo bloque, algo que cambiará en verano.

Los que menos juegan

Son los dos jugadores de la plantilla madridista que menos minutos juegan, salvo el defenestrado Vallejo y el lesionado Alaba, ocupando los puestos 17 el turco y 18 el brasileño en el ranking de una primera plantilla compuesta por 20 jugadores de campo. Incluso el canterano Asencio suma más minutos que ellos. Son invisibles para Ancelotti, que ha tenido oportunidades de ponerlos cuando las bajas han diezmado sus recursos. Pero ni así.

Güler ha sido titular en 8 partidos, y los resultados acompañaron al Madrid con 7 triunfos y un empate (Rayo), y 26 goles a favor por solo 5 en contra. Ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias, lo que supone aparecer cada 150 minutos en una acción que acaba en gol. Endrick ha sido titular en 3 partidos, con dos victorias y una derrota (Lille). Ha marcado 5 goles sin asistencias, lo que supone un gol cada 80’, el mejor porcentaje del equipo.

Ambiciosos

Pese a todo, son habituales del banquillo, 18 partidos sin jugar el brasileño y 12 el turco, lo que provoca inquietud y desazón por la falta de oportunidades. Son conscientes de que tienen una competencia de alto nivel, pero también que si el Madrid los fichó es porque cree en ellos, algo que Ancelotti no demuestra salvo para darles los minutos llamados de ‘la basura’. Ambos son ambiciosos y no quieren representar el papel asignado por el italiano y tienen claro que así no pueden seguir.

Los dos quieren jugar el Mundial 2026 con sus selecciones y su situación no invita a sus seleccionadores a fijarse en ellos, aunque Güler es un fijo en Turquía donde la competencia es inferior a la que Endrick tiene en Brasil. Por eso, los dos quieren irse en verano, proponer una cesión a un equipo de primera línea en el que tenga la oportunidad de crecer y cargarse de razones para estar en ese Mundial. Seguir en el Madrid reduce sus opciones y no están dispuestos a vivir otra temporada viendo el fútbol a ras de suelo desde el banquillo.