Güler podría debutar en el clásico de Dallas

Según la prensa madrileña, el turco lo tiene muy complicado para jugar este jueves contra el Manchester United Si no se recupera a tiempo para estrenarse contra los ‘red devils’, su presentación en sociedad podría tener lugar contra el FC Barcelona

Arda Güler no pudo participar en el primer partido de la gira del Real Madrid por Estados Unidos por culpa de unas molestias musculares en su pierna derecha. El futbolista turco, por el que el club blanco ha realizado una importante inversión este verano, no disputó ningún minuto contra el AC Milan. Carlo Ancelotti no quiso correr ningún riesgo. No hay prisa. La nueva perla merengue no debutará hasta que se encuentre en perfectas condiciones.

De hecho, los medios de comunicación que están siguiendo el periplo del Madrid por tierras americanas también apuntan que Güler es seria duda para el segundo amistoso de la pretemporada 2023/24, ante el Manchester United en el NRG Stadium de Houston (jueves 27 de julio a las 02.30 horas CET). Según el diario ‘Marca’, el turco lo tiene muy difícil para jugar contra los ‘red devils’. Es muy probable que el estreno del prometedor atacante se demore aún más.

Y es que este lunes, tras el triunfo madridista frente al Milan, Arda volvió a ejercitarse al margen del grupo. Realizó carrera continua y, aunque tiene muchas ganas de debutar con la elástica blanca, tiene muchas opciones de volver a ver el duelo ante el United desde la grada. La evolución de sus molestias determinarán la hoja de ruta a seguir.

En este contexto, Güler podría disputar sus primeros minutos con el Madrid en el clásico que tendrá lugar el próximo sábado en el AT&T Stadium de Dallas (23.00 horas CET). Todavía es demasiado pronto para asegurar su participación para el enfrentamiento contra el FC Barcelona, equipo que estuvo a punto de ganar la carrera por sus servicios antes de que Florentino Pérez irrumpiera a última hora, pero es evidente que su posible estreno añadiría algo de ‘picante’ en el compromiso entre eternos rivales.