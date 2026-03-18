Güler y Brahim huelen a banquillo

Arbeloa está consiguiendo recuperar una buena versión del Real Madrid coincidiendo con un momento complicado por la suma de lesionados que han dejado bajo mínimos la plantilla. Ha ido ajustando relevos entre los que Güler y Brahim han encajado para ser parte importante de esa reacción, sin olvidar al canterano Thiago, aire fresco para el centro del campo.

El tiempo corre y los lesionados empiezan a incorporarse al equipo para sumarse a la ecuación. Dos de ellos son estrellas con jerarquía en el vestuario y en el campo, Bellingham y Mbappé, aunque su presencia no evitó el bajo rendimiento del equipo y no jugaba como lo está haciendo en la actualidad.

Recuperados

Mbappé y Bellingham estarán listos para la vuelta del parón de selecciones de finales de mes. Se ha cuestionado su rendimiento colectivo y nadie les ha echado de menos durante sus bajas por lesión. Los goles de Mbappé se han repartido entre todos, con Vinícius y Valverde agujereando las porterías rivales. A Bellingham nadie le ha echado de menos en los diez partidos que se ha perdido.

Mbappe y Bellingham serán titulares cuando se recuperen de sus lesiones / EFE

El dilema no existe para Arbeloa pese a esa máxima de que “no se toca lo que funciona” y este Madrid ha mejorado desde que Mbappé y Bellingham cayeron lesionados. El técnico tiene claro que necesita de paz social en el vestuario para sacar el máximo de sus jugadores, y dejarlos fuera puede agitar el ‘gallinero’.

Meritocracia

Imponer la meritocracia en una plantilla como la del Real Madrid es un asunto delicado. Ancelotti renunció siempre y Xabi Alonso intentó explotar sin éxito los picos de rendimiento de jugadores secundarios. Eso le llevó a un divorcio con ciertas vacas sagradas con Bellingham encabezando el grupo de oposición haciendo pinza con Vinícius.

Mbappé, Guler, Brahim, Bellingham y Alaba en un entrenamiento / EP

“¿Qué va a pasar con la cantera cuando vuelvan las vacas sagradas? No he sentido, en los dos meses que llevo aquí, tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo. No son vacas sagradas, o se han ganado ser vacas sagradas. Cada jugador se gana sus minutos en el césped”, decía el lunes Arbeloa.

Postureo

“Cuando recupere jugadores tendré más opciones. Con tantos partidos, ojalá seamos capaces de saber tener a los once más adecuados en el terreno de juego”, agregaba, consciente de que acabará ‘sintiendo’ esa presión que ejercen las vacas sagradas sobre sus decisiones.

Todo el mundo sabe que cuando Mbappé y Bellingham estén bien, Güler y Brahim pasarán a la reserva. Da lo mismo que rindan mejor o peor, que serán titulares. ‘Tener más opciones para elegir’ es postureo. Si están listos para jugar contra el Bayern o el Barça dará lo mismo que Güler y Brahim hayan sido fundamentales en la reacción del Madrid como colectivo, que jugarán el inglés y el francés refuercen o no el colectivo.