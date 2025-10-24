Güler-Bellingham, misión posible

Xabi Alonso quiere acabar con el debate de Arda Güler y Jude Bellingham. Su apuesta es clara, juegan los dos. “Pueden ser complementarios, deben encontrar su lugar, estoy seguro de que pueden hacerlo”, decía en la previa del partido ante el Villarreal, aunque luego dejó al turco en el banquillo dándole descanso después de haberlo jugado todo.

Perfiles similares

El antecedente de juntarlos no era positivo. Los puso en el derbi sin valorar que Bellingham salía de una larga recuperación de su operación de hombro y no tenía el ritmo de juego necesario. Fue el peor partido que ha jugado el Madrid hasta ahora, y cuestionaba la posibilidad de que jugasen juntos. Sin embargo, ante la Juventus los volvió a poner y la apuesta funcionó, no al cien por cien, pero sí hubo entendimiento entre los dos.

A pesar de tener perfiles similares, ambos se desenvuelven mejor en la media punta, Xabi cree que tienen capacidad para retrasar su puesto natural y ejercer de centrocampistas cuando pierden el balón. Después, es una cuestión de que se alternen las posiciones, con uno retrasándose para dar fluidez al centro del campo y el otro ejerciendo de media punta. El objetivo es que se encuentren para que generen juego y lancen a los delanteros.

Que corra el balón o el jugador

Además, cada uno tiene sus propias características. El turco juega de primeras y filtra pases con precisión, mientras que el inglés es más propenso a conducir el balón rompiendo líneas, aunque le sobre a veces uno o dos toques. Con Arda corre el balón y con Jude el jugador. Dos estilos para un puesto de jugadores a los que necesita el Madrid cada uno con su estilo.

La pregunta es si Xabi Alonso repetirá con los dos ante el Barcelona, un equipo con un estilo que imitó y ejecutó con eficacia el Atlético en el derbi, con pases de primeras que rompieron el centro del campo blanco con demasiada facilidad para endosarle una goleada que todavía duele en Chamartín. Todo indica que volverán a jugar juntos, pero tampoco se descarta que recurra a Camavinga para dotar de más músculo la medular con Valverde de lateral