Güler no acaba de convencer

Arda Güler carga de motivos a Carlo Ancelotti por no darle todas las oportunidades que el jugador cree merecer. El turco es puro talento, pero no acaba de entender qué necesita el equipo de él. El italiano le concedió la titularidad contra la Real Sociedad un día después de avisar al entorno del jugador de que deje de marear la perdiz: “Pasa mucho tiempo con otras personas que no sé si tienen la misma idea que quiero tener yo con él para que pueda jugar cuanto antes en el Real Madrid”.

Le cuesta defender

Ante la Real Sociedad, fue el jugador más flojo de su equipo cuando entró en contacto con el balón, y eso deslució su actuación en un partido en el que el frente de ataque le necesitaba. A cambio, se sacrificó sin balón, trabajó sin descanso, aunque está lejos de defender con criterio y ayudar más. Le cuesta arremangarse y bajar al barro, seguramente por ser un futbolista de corte creativo. Ahí es donde Ancelotti debe ver defectos que le alejan de la continuidad que reclama el futbolista.

Una labor que Endrick empieza a entender pese a jugar menos que él y cumplir cuando le toca hacer su trabajo de goleador. “Veo que hay un caso pero aquí no ha llegado”, decía Ancelotti el pasado martes en referencia a Güler: “Los jugadores jóvenes tienen un proceso como el que pasaron Rodrygo, Vinicius o Valverde. Necesitan tiempo para competir en la mejor plantilla del mundo, donde el nivel es muy alto. Creo que todos lo entienden y el que no, lo tiene que entender”.

A menos en 2025

Güler fue titular por novena vez esta temporada en un año que le está costando más de la cuenta entrar en la dinámica exigida por Ancelotti. Ante la Real Sociedad no hizo un buen encuentro con balón, lento, previsible e impreciso. Quizá fue porque llegaba sin ritmo después de cinco partidos consecutivos sin jugar ni un minuto. Los datos descubren que la aportación del turco ha ido a menos desde que arrancó 2025: ha jugado 375’ sobre 1.560’ posibles, lo que supone un 24% cuando el promedio hasta final de 2024 superaba el 26%.

Tiene a favor su juventud, 20 años recién cumplidos, pero si no acaba aceptando ser un soldado más dentro de un equipo, tendrá difícil hacerse hueco. El entorno, por su parte, parece que alimenta esa inquietud de ser suplente fijo, y filtra amenazas de pedir una cesión a final de temporada. El Madrid se la dará si él lo quiere, pero sin fecha de regreso. Si tiene dudas de si le merece la pena crecer rodeado de jugadores con tanto talento como él o más, es mejor que busque nuevos horizontes porque solo provocará roces en un vestuario que para el italiano es sagrado.