Güiza: “Echaba a Vinícius del Madrid, mancha el escudo”

El ex internacional Dani Güiza, que a sus 45 años sigue jugando en el Rayo Sanluqueño, de Preferente, pasó por el Mallorca, Getafe o Fenerbahçe, entre otros, fue el invitado de ‘El Cafelito’ de José Pedrerol, donde dejó perlas sobre diferentes temas y uno de ellos fue su ataque frontal al brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior.

Rodrygo, titular

“Del Real Madrid de ahora cambiaría a uno... pero no sería bonito decirlo. Yo lo echaba del Real Madrid”, empezaba diciendo sin dar el nombre del brasileño, para destacar a continuación a uno de sus compatriotas: “Sigo sin entender que Rodrygo no sea titular, es el mejor futbolista que tiene el Real Madrid... y hay gente que juega por dar problemas”.

Güiza, que se declaraba "madridista desde siempre, de corazón y desde la cuna", agregaba refiriéndose a Vinícius: "Ya te he dicho quien es, esa gente mancha el escudo del Real Madrid”. El de Jerez de la Frontera ganó la Eurocopa 2008 con España, fue Pichichi del torneo, siguió con su discurso reconociendo que Vinícius no lo tiene fácil: “Tiene que respetar un poco para que la gente también le respete. No es fácil ¡eh!, que es un niño”.

Protegido por el VAR

“Alguien que tenga detrás tiene que darle un poco y enseñarle”, subrayaba, para profundizar un poco más en lo que más le molesta del delantero brasileño: “Me molesta que esté todo el día rajando, todo el partido rajando. Que si le hacen una falta está 'pu, pu', que si le hace otra... Chiquillo, esto es fútbol, hay contacto, y alégrate que tienes el VAR. Si te llega a tocar Pablo Alfaro en Sevilla y sin VAR… ahí ibas a hablar mucho”.

“Es un ganador y ha dado muy buenos partidos al Madrid”, reconoce, pero deja claro cuál es su preferencia: “Soy fan de Rodrygo”. De esta manera, concluye confirmando que le gusta mucho Mbappé, "es una futura leyenda, de los grandes". Así concluyó su análisis del Madrid actual con esa crítica a Vinícius, cuya actitud sobre el campo no le gusta hasta el punto de pedir que le echen del equipo.