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REAL MADRID

¿Guiño al Madrid? El enigmático silencio de Roberto Martínez que incendia la campaña blanca

El seleccionador de Portugal deja en el aire su futuro a días del Mundial 2026 y alimenta las especulaciones sobre la carrera electoral del club blanco

¿Guiño al Madrid? El enigmático silencio de Roberto Martínez que incendia la campaña blanca

¿Guiño al Madrid? El enigmático silencio de Roberto Martínez que incendia la campaña blanca / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, pasó este jueves por El Larguero para conversar con Manu Carreño a las puertas del Mundial 2026, el que será su tercer campeonato tras dirigir a Bélgica y posteriormente a la selección lusa.

Durante la charla, El Sanedrín le lanzó una pregunta directa sobre su futuro, ya que su contrato finaliza justo después del torneo.

Pablo Pinto fue al grano: "No sé cómo un entrenador de este nivel, en pleno periodo electoral del Real Madrid y acabando contrato, no está sonando más… Que no se despiste de su teléfono, ¿no?"

La reacción de Martínez fue tan inesperada como elocuente: varios segundos de silencio absoluto. La mesa del programa llegó a pensar que la conexión se había caído.

Entonces, el seleccionador dijo solo una frase: "No hay cobertura en Portugal".

El contexto que alimenta la sospecha

El comentario no pasó desapercibido.

En plena campaña electoral del Real Madrid, el candidato Enrique Riquelme ya había deslizado que mantenía conversaciones con un entrenador español que actualmente tiene equipo. Según esa descripción, Roberto Martínez encajaría perfectamente en el perfil.

Roberto Martínez en una rueda de prensa

Roberto Martínez en una rueda de prensa / EFE

Un futuro abierto en plena cuenta atrás

Con el Mundial a punto de comenzar y su contrato llegando a su fin, el técnico catalán evita pronunciarse, pero su silencio, y su posterior frase, han encendido todas las interpretaciones.

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Mientras Portugal se prepara para su debut, el nombre de Roberto Martínez vuelve a sonar con fuerza en el ecosistema blanco, aunque sin confirmación oficial por ninguna de las partes.

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