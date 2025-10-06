El guiño de Franco Mastantuono a Messi

Franco Mastantuono se ha convertido en uno de los nuevos ídolos del Real Madrid. El atacante argentino está siendo una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada. A pesar de tener solo 18 años, el exjugador de River Plate no se esconde y despliega todo su talento con personalidad y carisma.

El '30' del Real Madrid no quiere conformarse con un lugar en el banquillo y le está poniendo las cosas muy difíciles a Xabi Alonso para no ser uno de los acompañantes en el ataque junto a Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. Por ahora, ha sido titular en siete de los diez partidos disputados, anotando únicamente un gol.

En los últimos días, el jugador argentino ha sido tema de conversación no por su rendimiento sobre el césped del Santiago Bernabéu, sino por sus llamativos tatuajes, especialmente uno que luce en su tríceps izquierdo.

El jugador del Real Madrid tiene tres números tatuados: 18, 12 y 22. Además, están colocados uno encima del otro. Muchos se han preguntado cuál puede ser su significado, pero los argentinos saben perfectamente a qué se deben estos números.

Se trata de la fecha en la que la selección argentina logró ganar su tercer Mundial de fútbol, algo que permitió a Leo Messi conquistar el ansiado título que le faltaba para completar su vitrina personal. Una fecha que jamás olvidará.

En una entrevista, Mastantuono confesó el motivo del tatuaje: "Es por Messi, sí, un ídolo que sigo mucho y cuando se logró el Mundial todos los festejamos mucho también por él".

El tatuaje de Franco Mastantuono / X

No es el primer guiño que tiene con Messi, ya que cabe recordar que lleva el número 30 en el Real Madrid en honor al exjugador del Barça, un dorsal que el crack argentino defendió en sus inicios con el club azulgrana. Además, declaró abiertamente que se fija en Neymar y en Phil Foden, pero su ídolo es Messi.