Guille Uzquiano, sobre la doble cara de Mbappé: "Veo a Kylian especialmente motivado, diferente al del Real Madrid"

Kylian Mbappé está de dulce. El delantero del combinado de Didier Deschamps está acaparando todas las portadas en Francia con su rendimiento en la Copa del Mundo. Ha marcado ante Senegal, Irak, Suecia y Paraguay, llevando a Francia hasta los cuartos de final del Mundial.

Mbappé parece estar totalmente recuperado de sus moléstias físicas y también del 'malestar' que vivió durante el final de temporada con el conjunto blanco, donde fue rotundamente criticado tras su escapada con su pareja durante el final de liga. Pero una vez finalizados los compromisos con el Real Madrid, Mbappé ha vuelto a sonreír con su país natal. De tal forma, que se ha propuesto personalmente escribir una nueva página en la historia del torneo: 18 goles en 18 partidos y segundo máximo goleador histórico, solamente por detrás de Leo Messi y superando a Miroslav Klose, que hasta el principio del Mundial mantenía el récord.

Algunos analistas consideran que el delantero muestra una versión diferente cuando defiende la camiseta de su país. En Francia hablan de que el estado emocional de Kylian va muy ligado a su rendimiento sobre el césped.

"Mbappé está especialmente motivado"

El periodista Guille Uzquiano destacó durante el programa Tiempo de Juego que el atacante se encuentra especialmente implicado en el torneo. Más allá de sus cifras goleadoras, explicó que transmite una energía distinta a la que suele mostrar durante la temporada con el Real Madrid.

Según su valoración, Mbappé participa con mayor intensidad en todas las facetas del juego. Se ofrece constantemente para recibir el balón, anima a sus compañeros y mantiene una presión alta sobre los rivales, asumiendo un papel mucho más activo dentro del equipo francés. "Veo, gestualmente, diferencias con el Mbappé que vemos durante la temporada en el Madrid, decía en la COPE.

"Ante Paraguay, vemos como pide la pelota, anima a sus compañeros, presiona". En el Madrid no ha tomado todavía la batuta, a lo mejor le toca tomarla, pero que yo ahí le veo distinto"

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Juanma Castaño coincidió con ese análisis y apuntó que el futbolista ejerce un liderazgo mucho más evidente con Francia. En su opinión, el delantero se siente la referencia absoluta del conjunto nacional, una responsabilidad que todavía no ha asumido completamente en el Real Madrid.