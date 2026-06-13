Guille Uzquiano avisa al madridismo sobre el mercado de fichajes: "Bernardo Silva no ilusiona al madridismo como otros como Haaland, Vitinha..."

El Real Madrid ha empezado el proceso de remodelación de plantilla. La victoria de Florentino Pérez en las urnas y la llegada de un nuevo entrenador, José Mourinho, han hecho que el conjunto blanco acuda al mercado a buscar nuevas piezas.

Dos temporadas sin títulos obligan al club a tomar acción y a realizar cambios. Jugadores de gran peso como Carvajal han dejado el club y los primeros jugadores en llegar serán Dumfries, Konaté y Bernardo Silva, este último, el primero en anunciar.

El caso de Arda Güler

El Real Madrid le ha arrebatado al Atlético de Madrid la figura del portugués. Un fichaje que sorprende, pero que corresponde a una petición de José Mourinho. No obstante, hay parte de la afición que pide otro perfil de fichajes. En la COPE, Guille Uzquiano analizó la situación del club y consideró que la planificación del equipo debe centrarse en "incorporar jugadores capaces de elevar el nivel de la plantilla."

Uno de los temas principales fue el futuro de Arda Güler. Uzquiano recordó que el joven futbolista turco ha tenido una temporada irregular, pero también destacó su crecimiento durante el curso. En su opinión, el club debe valorar cómo encajar nuevas incorporaciones sin frenar la evolución de los jugadores jóvenes.

Ante la idea de que el Real Madrid debe priorizar únicamente ganar títulos, Uzquiano defendió que también es posible competir al máximo nivel contando con jóvenes promesas. Para él, jugadores como Güler pueden formar parte de un equipo preparado para luchar por objetivos importantes.

La afición pide a Vitinha

Sobre el mercado, el tertuliano fue claro: “El Madrid tiene que fichar jugadores que le hagan subir el nivel”. Considera que las incorporaciones deben marcar una diferencia real y no limitarse a completar posiciones dentro de la plantilla. "Vitinha, Joao Neves, Olise o Haaland son los que de verdad ilusiona al madridismo, especialmente tras un largo periodo de sequía de títulos que supone dos años en blanco", afirma.

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El colaborador advirtió que una planificación con pocos cambios podría provocar decepción entre los seguidores. En su opinión, el club necesita reforzar la plantilla con jugadores que aporten calidad y nuevas soluciones.