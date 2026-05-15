Guerra total en el Madrid: Mbappé critica a Arbeloa y éste le responde

Pulso total de Kylian Mbappé al Real Madrid. El francés sorprendió con su actitud durante el partido ante el Real Oviedo y salió a hablar para poner sus cartas boca arriba en lo que ya es un claro pulso al entrenador Álvaro Arbeloa y al club.

De hecho, con todo lo que ha pasado en el Real Madrid estas últimas semanas y resulta que la gran bomba todavía estaba por estallar. El francés tenía ganas de hablar tras unas semanas muy convulsas y se notó. Salió del estadio para plantarse ante la prensa y dar una mini rueda de prensa, algo nada habitual en los jugadores blancos esta temporada.

"Para mí fue una pena no jugar el Clásico. Me encanta jugar contra el Barça, siempre marco goles ante ellos. ¿Los pitos? No podemos cambiar las opiniones, son maneras de expresar tu opinión. No lo podemos cambiar. Es algo normal en la vida de un jugador famoso como yo. Es una opinión de la gente, no hay que tomarlo personal, nadie va a morir esta noche", empezó señalando el atacante.

El pulso fue también dirigido a Álvaro Arbeloa, con el que no ocultó su enfado: “Hoy no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Estoy bien, yo estaba para ser titular. Pregúntale al míster. Me ha dicho que soy el cuarto delantero. Prefiero hablar aquí, se que muchos no hablan. Prefiero hablar yo de mi boca"”. "No tengo ningún problema con Arbeloa. Hay que aceptar la decisión del entrenador. Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vinicius y Gonzalo", añadió posteriormente.

Por si fuera poco, Mbappé también quiso resaltar lo importante que había sido el cambio de Xabi Alonso a Arbeloa: "Duele mucho no ganar nada. Tengo la idea que teníamos una estructura de juego y la hemos perdido. Tenemos que aprender y aceptar las críticas. ¿La salida de Xabi? No es mi responsabilidad. Hay que defender al club de la mejor manera posible. Hablo de lo que veo en el campo. Tengo una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Tenemos que mirar adelante".

La cosa no quedó ahí, Mbappé también se empeñó en aclarar lo que había sucedido con él en las últimas semanas, incluyendo sus vacaciones en plena crisis deportiva. "Tenía la autorización del club para no estar en Madrid durante mi lesión. No era el único jugador que no estaba en Madrid. Hay que aceptar las cosas y cambiar la situación", afirmó ante los medios. "¿Vacaciones? Tú no sabes si me fui de vacaciones", le respondió directamente a un periodista.

Eso sí, el '10' de los blancos defendió a Florentino: "El presi es el mejor presi del mundo. El mejor de la historia del Madrid. Tenemos la suerte de tenerle. Es un poco difícil el tratamiento que ha tenido de la gente, con todo lo que ha hecho. Es normal que la gente dé una opinión, pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para el club. Es una leyenda y un honor tenerle".

"¿El diagnóstico de la rodilla? El Madrid nunca se equivoca. Mi relación con el club es perfecta y tenemos comunicación. Es el mejor club del mundo y nunca se equivoca. Lo que me duele más es que la gente piensa que no quería jugar. Luego decían que yo jugaba 90 minutos en Copa y que no tenía sentido y luego perdimos contra un rival del mismo nivel y después cuando me lesiono dicen que no quiero jugar. ¿Entonces quiero jugar o no?", dijo dejando un 'palo' a la afición.

Los zascas no cesaron: "No miro la rueda de prensa del míster a ver qué dice. Tengo la tele francesa, no la española en casa. No veo lo que ha dicho". Sobre la pelea entre Tchouameni y Fede Valverde, fue muy claro: "Yo no estaba, no puedo confirmar si ha pasado. Salí sin saber qué ha pasado. Estaba lesionado y no estaba con el equipo. Tengo la misma información que tú".

"Estoy muy feliz. Mi única responsabilidad es de jugar bien. Yo siempre voy a marcar goles, es lo que hago mejor. Es muy fácil, podemos coger un camino o otro. Miras los títulos y no hemos ganado. Todos tenemos la responsabilidad. Teníamos la oportunidad de hacer algo mejor", concluyó el atacante en una sorprendente aparición.

Arbeloa respondió en rueda de prensa

Arbeloa salió a rueda de prensa sin saber nada de lo que había dicho el francés y tuvo que intentar apagar los incendios que creó su jugador. El efecto fue todo lo contrario.

"No hay ningún problema. Está claro que si yo no le pongo, no puede jugar. He tenido una conversación con él antes del partido. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo venir al banquillo en un partido, hoy no podía empezar. Mbappé seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero. No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no están contentos. Es una decisión basada en las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo jugando en tres días. Me da igual cómo se llamen los jugadores. Si les parece bien y si no, no", dijo.

Las caras de Arbeloa reflejaban que algo no está bien. La incomodidad del salmantino era palpable en rueda de prensa y se cansó de las preguntas de Mbappé: "Si queréis, me ponéis la zona mixta de Mbappé, pero hasta que no lo escuche, no voy a comentar cada frase. Me parece bien que crea que el equipo tenía más estructura a principio de temporada. Él ha metido muchos más goles en la primera parte que en la segunda parte de la temporada".

La temporada se le está haciendo larga al Real Madrid y a su entrenador. Las pitadas en el Bernabéu fueron constantes y señalaron a Mbappé y Vinicius: "Seguro que lo van a arreglar. Son dos pilares, los dos jugadores más desequilibrantes. La afición siempre es exigente. Cuando vuelvan a hacer goles, volverán los aplausos. Siempre pido el apoyo de la afición para todos mis jugadores".

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Para finalizar, le preguntaron al salmantino si entendía algunos comportamientos de los jugadores con lo que él les ha dado: "No espero de mis jugadores lo que les he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores de este nivel. Yo soy capaz de entenderlo todo", contestó Arbeloa en una de sus ruedas de prensa más duras.