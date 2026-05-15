Guerra de guerrillas en el Real Madrid

El Real Madrid se encuentra enzarzado en unas trincheras de difícil solución. La batalla está abierta entre los futbolistas que siguen sin entender la destitución de Xabi Alonso y los que se han alienado con Álvaro Arbeloa. El resultado ha sido un desastre absoluto a todos los niveles.

El cabecilla del bando que estaba a gusto con Xabi Alonso se encuentra Kylian Mbappé. El francés estaba conforme con la metodología y profesionalidad del entrenador tolosarra con el que veía un futuro con mucho potencial para este equipo. Su marcha lo dejó descolocado, aunque siguió haciendo goles hasta que chocó definitivamente con Arbeloa, como expuso públicamente.

Mbappé estaba conforme con los métodos rigurosos de Xabi Alonso / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

"Soy el cuarto delantero de la plantilla por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", una declaración que ha levantado mucha polvareda alrededor de un futbolista cuyo desencuentro con Arbeloa no tiene arreglo. Además, sabe que tiene todas las de ganar por su alianza con Florentino Pérez. "El mejor presidente del mundo", como él mismo lo definió.

Mbappé cuenta con la afinidad de Tchouaméni, pero sobre todo del grupo de futbolistas españoles. Carreras, Asencio, Gonzalo, Fran Garcia y, sobre todo, Carvajal no han encajado con el nuevo entrenador. Tampoco Dani Ceballos, al que castigó para el resto de temporada después de un desencuentro previo a un partido ante el Betis.

Arbeloa tampoco ha tenido sintonía con Mastantuono, mientras que Arda Güler era un futbolista que vislumbraba un horizonte también más esperanzador con Xabi Alonso. Todo ello ha provocado un ambiente enrarecido alrededor del técnico que finalizará la temporada sentado en el banquillo blanco.

Los pilares de Arbeloa

Mbappé no está ni mucho menos solo en su rebelión contra Arbeloa, quien ha quedado muy debilitado con un 'tridente' muy marcado formado por Vinicius, Bellingham y Valverde. El brasileño hizo la cruz a Xabi Alonso a raíz del clásico en el Bernabéu (2-1) con su cambio y sus disculpas con un comunicado en el que no entró el nombre del propio entrenador.

Valverde es parte de la guardia pretoriana de Arbeloa / Sergio Pérez / EFE

Bellingham ha sido un soldado fiel a Arbeloa, quien lo ha introducido en el equipo con calzador, al igual que Federico Valverde, quien jugó con libertad en la medular, olvidándose de la posición de lateral derecho donde Xabi Alonso lo había situado y el propio jugador había aireado su disconformidad.

A partir de aquí se mueven una serie de futbolistas en territorio neutro. Veteranos como Courtois o Rüdiger están por encima del ruido mediático y otros futbolistas que se han movido igual con los dos entrenadores son Camavinga, Trent, Brahim, Militao, Mendy, Lunin, Rodrygo o Huijsen.

Arbeloa se ha quedado muy solo en el vestuario del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

La conclusión es que Arbeloa se ha quedado prácticamente solo, pero con el apoyo de tres capitanes generales importantes que, sin embargo, no han podido evitar el hundimiento del equipo. No ha sabido gestionar la base del equipo y esto le costará el cargo después de firmar otra temporada en blanco.

La sensación en la mayoría del vestuario madridista es que con Xabi Alonso se iba por el buen camino y que, tarde o temprano, los éxitos iban a llevar. En cambio, con Arbeloa, el futuro era desalentador. Habrá que ver si José Mourinho, en caso de ser el elegido, es el salvador de un proyecto que tiene muy mala pinta.