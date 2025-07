Guerra fría por Konaté

Será uno de los nombres que más suene en los próximos meses. Ibrahima Konaté se encuentra en un momento clave en su carrera. A sus 26 años, el francés afronta su última temporada de contrato en el Liverpool mientras el Real Madrid le sigue de cerca.

En el seno del equipo blanco son conscientes que se necesita un central de garantías para acompañar a Huijsen el próximo lustro. El rendimiento de Militao es incógnita tras regresar de su lesión, Rüdiger arrastra molestias físicas y la edad empieza a ser un factor a tener en cuenta, con Alaba directamente no se cuenta y Asencio cumplió la pasada temporada, pero en el Mundial de Clubes dejó muestras de que no está para ser titular en un equipo como el Madrid.

Dean Huijsen, durante el partido contra el Salzburgo en el Mundial de Clubes / AP

La situación invita a pensar que el equipo madridista debería buscar un refuerzo este mismo verano, pero el club, que ya se ha gastado casi 200 millones de euros en lo que llevamos de mercado, no quiere precipitarse.

La situación con Konaté es favorable. Solo le queda un año de contrato y rechazó la primera propuesta del Liverpool, en lo que parece una clara declaración de intenciones. El modus operandi parece evidente y es el mismo que se siguió con Trent Alexander-Arnold.

No obstante, el método no siempre ha salido tan bien. El verano pasado, el club tuvo la oportunidad de llevarse a Alphonso Davies por una cantidad cercana a los 40 millones de euros, pero el Madrid eligió esperar a ver si quedaba libre. Eso no gusto al futbolista canadiense, que terminó renovando con el Bayern mientras los blancos se gastaban 50 millones de euros en Álvaro Carreras.

Ibrahima Konate, central del Liverpool. / YOAN VALAT / EFE

Konaté solo vendrá este verano si el Liverpool está dispuesto a dejarle salir por una cantidad asumible. Sin embargo, el conjunto 'red' no está por la labor. De hecho, más bien todo lo contrario. Desde Inglaterra se apunta que el club estaría preparando una nueva oferta de renovación al futbolista.

La intención del central tampoco está clara a día de hoy, pero sin duda se evidenciará en su respuesta a la nueva oferta del Liverpool. Si de nuevo la rechaza, el horizonte será más blanco que nunca e incluso el conjunto inglés podría plantearse una venta para evitar perderlo gratis.

La próxima oferta del equipo 'red' tiene mucha más importancia de lo que parece. La pelota está en su tejado y en el de Konaté. El Madrid, mientras tanto, aguarda tranquilamente en una guerra fría que pronto podría tener un ganador.