Guerra abierta Vinicius - Simeone: "Has perdido otra eliminatoria"

El Real Madrid pasó a la final de la Supercopa, pero los dos grandes protagonistas del choque fueron Simeone y Vinicius. Los dos han arrancado una guerra que sigue abierta a pesar de haber terminado el encuentro hace varias horas.

Vinicius no se calló tras los comentarios de Diego Pablo Simeone sobre el césped de las semifinales de la Supercopa de España. El brasileño contestó en las redes sociales un post con el video de su pique atacando y recordando los últimos resultados al argentino: "Has perdido otra eliminatoria". Al brasileño le molestaron mucho los comentarios y quiso contestar en sus redes sociales. Una frase que ya se ha hecho viral en redes tras todo lo sucedido en el derbi.

La primera chispa saltó en la primera parte. A la media hora, Vinicius se acercó a la banda y discutió con Simeone. Las cámaras de Movistar+ captaron el comentario del argentino: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”, un mensaje que descolocó aún más al atacante, ya poco metido en el partido.

El cruce quedó en tregua tras el descanso, pero el ambiente se calentó de nuevo en el tramo final. En el 81’, Xabi Alonso decidió cambiar a Vinicius y el extremo se marchó entre pitos por su rendimiento. Simeone, con gestos y palabras, le recomendó que escuchara a la grada, y el brasileño respondió visiblemente molesto mientras se dirigía al banquillo.

La situación obligó a intervenir a los cuerpos técnicos para evitar que la discusión fuera a más. El árbitro Mateo Busquets Ferrer acabó enseñando amarilla a Simeone y a Vinicius en una de las imágenes más comentadas del derbi.

El episodio llega, además, con Vinicius en un momento delicado. El extremo lleva sin marcar desde principios de octubre y su temporada está lejos de la versión que le colocó en la conversación por el Balón de Oro 2024, con el añadido del “ruido” alrededor de su futuro y una renovación que sigue enquistada.

No es la primera vez que el Atlético intenta sacarlo del partido en un derbi. En el duelo liguero de la primera vuelta ya hubo episodios de ‘pique’ verbal para descentrarle cuando Koke le recordó que "Mbappé le había comido la tostada", una tendencia que volvió a repetirse en esta semifinal de Supercopa con Simeone como protagonista.