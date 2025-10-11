Guerra abierta para fichar a Guéhi

El internacional inglés Marc Guéhi se deja querer por los mejores equipos del continente. Acaba contrato en junio con el Crystal Palace, al que ha cerrado la posibilidad de ampliarlo y así elegir destino la próxima temporada. El Real Madrid es uno de los que ha llamado a su puerta para reforzar el eje de su defensa, pero no es el único interesado.

Competencia

Los blancos tienen una dura competencia con cuatro rivales europeos de primera línea como son el PSG, el Bayern, el Liverpool o el Barcelona. Como el Madrid, han llamado a la puerta del central nacido en Costa de Marfil, en un intento de hacerse con los servicios de uno de los jugadores más interesantes de la Premier.

Varios medios aseguran que Guéhi habría elegido el Real Madrid como destino, que tiene en su agenda a Konaté y Upamecano a los que viene siguiendo desde hace tiempo. Todos quedan libres en junio y encajan en la política de los blancos de fichar jugadores con la carta de libertad a los que compensa con una prima por llegar libres.

Ficharlo en enero

Sin embargo, el Liverpool y el Bayern quiere adelantarse a los acontecimientos conscientes de que Konaté y Upamecano se niegan renovar con la intención de fichar por el Real Madrid el próximo verano. Ante tal situación, intentan adelantar los tiempos asegurándose el fichaje de Guéhi en enero y para ello estarían dispuestos a negociar un precio con el Crystal Palace.

Guéhi cumplirá 26 años en julio, es diestro pero se acopla bien al perfil zurdo, su precio de mercado es de 45 millones de euros. El Madrid no tendría que pagar nada al equipo inglés, que intentará rentabilizar la salida del jugador con un traspaso aunque sea a la baja. El problema está en que es el defensa el que tiene que aprobar la operación, por lo que se espera una pugna abierta hasta saber qué destino elige el protagonista.