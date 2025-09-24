Guehi, otro central que se ofrece al Madrid

El Real Madrid sigue buscando refuerzos para el centro de la defensa después de dos temporadas complicadas por las lesiones. Además de Konaté, Upamecano y Saliba aparece en el horizonte el nombre de Marc Guehi. Pertenece al Crystal Palace y acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026.

Konaté y Upamecano

El costa marfileño nacionalizado inglés habría trasladado a su agente que negocie su futuro con el equipo blanco, según ‘Mirror’. Guehi rechazó una oferta del Liverpool, que se interesó por él y estuvo muy cerca de ficharlo como recambio de Konaté, ante la negativa del francés a ampliar su contrato y conocedor de sus flirteos con el Real Madrid. También el United e incluso el Barcelona, entre otros, se han interesado por el central del Crystal Palace.

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

El Real Madrid no descarta su fichaje, al considerarlo un refuerzo interesante a la vez que una oportunidad de mercado. Guehi compite ya con Konaté y Upamecano que, como él, acaban contrato con sus respectivos clubes el próximo verano y han sido tanteados por el equipo madridista para sumarlos a su plantilla.

Cantera del Chelsea

Guehi tiene 25 años, es diestro y técnicamente da la talla. Es internacional con Inglaterra y uno de los centrales mejor valorados de la Premier. No es un defensa demasiado alto, mide 1,82, pero sí destaca por sus condiciones defensivas, su fuerza, su rapidez y por leer bien las jugadas para anticiparse a los rivales.

Procede de la cantera del Chelsea, pero decidió traspasarlo al Crystal Palace en 2021 por 23,34 millones de euros. Desde entonces, ha ido creciendo para alcanzar un valor de mercado de 45 M€. Aunque es diestro, se desenvuelve bien en la izquierda, posición que el Madrid necesita reforzar. Tiene Huijsen y a Alaba, aunque el austriaco apunta a dejar el equipo el próximo verano al finalizar su contrato.