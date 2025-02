Guardiola: "No tengo esa sensación, pero igual mañana me echan a la calle"

Ante una gran expectación de los medios de comunicación presentes, Pep Guardiola asistió a la rueda de prensa previa a uno de los partidos más importantes de la temporada para el Manchester City. Con el Madrid como rival y jugándose el pase a octavos de la Champions League en estos dos partidos, el escenario no podía generar más interés.

"No hemos hecho lo que debíamos en la fase de grupos y esto es lo que merecemos. Aceptamos el desafío", empezó diciendo Guardiola, consciente de que su equipo se clasificó in extremis para esta ronda de playoff previa a los octavos de final.

Enfrentados una y otra vez en los últimos años, los City - Real Madrid se han vuelto un clásico de Champions y el técnico de Santpedor es consciente de ello: "Hemos jugado 8-9 veces. Hemos tenido buenos y malos resultados. En términos del histórico de la Champions League no podemos compararnos con el Madrid, el Bayern, el Barça o el Milan, pero en la última década hemos estado ahí compitiendo contra ellos".

Guardiola no quiso entrar en polémicas y evitó darle importancia a la ausencia del Real Madrid en la gala del último Balón de Oro cuando fue cuestionado por ello: "No hay resentimiento con ellos. Rodri lo ganó y estoy contento por él. Vinicius también hizo un año extraordinario y también lo hubiera merecido".

¿Se juega el puesto Guardiola?

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó cuando un periodista le preguntó si sentía que se jugaba el puesto cada día: "No. No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el sitio o a un arquitecto, pero no. Sé que este año, cuando perdemos, los rivales me cantan que me echarán al día siguiente, pero no tengo esa sensación. Creo que estoy aquí y aún tengo sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no no estaría aquí. Eso pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle".

El entrenador del City también valoró la diferencia entre los partidos ante el Madrid de ahora y los que vivió en su época en el Barça ante Mourinho: "Han sido partidos diferentes. Siempre había más ruido en los Barça - Madrid. Aquellos fueron buenos partidos y estos también. Han caído dos veces para un lado, dos veces para el otro, pero han estado bien jugados por ambos partes. La eliminatoria volverá a estar chula".

"Por supuesto que ganar sería un gran impulso para lo que resta de temporada. Sé cómo queremos jugar. Todavía tengo dudas con las lesiones. Sé que ellos están deseando que llegue el partido de mañana. No podemos olvidar que hace una década no estábamos aquí", sentenció Guardiola.

"Siempre es mejor tener el partido de vuelta en casa con tu gente, pero no lo hemos merecido. No hemos hecho los suficientes puntos en la fase de grupos para estar en esa posición. Pero nuestro equipo tiene algo especial. Esperemos que mañana podamos demostrarlo", advirtió el técnico mostrando confianza en los suyos.

Nuevo cara a cara entre Pep Guardiola y Carlo Ancelotti este próximo martes 11 de febrero / X

Pep también dejó constancia de las dificultades que tendrá el City para parar las individualidades del Madrid en toda la eliminatoria: "Es imposible controlarles todo el tiempo. Todo el mundo lo sabe. Son excepcionales. Como combinan, como corren... Todos son excepcionales. Hay que intentar reducir su participación todo lo que podamos. A la vez intentaremos imponer nuestro juego y ser inteligentes, especialmente en el partido de ida que tenemos que jugar. Es importante leer el tempo con el que tenemos que jugar para sacar un buen resultado de cara al Bernabéu".

"No hemos sido consistentes. Claro que podemos hacerlo bien mañana o en Madrid, pero la realidad es que hemos concedido muchos goles y ocasiones para el rival y esa es la razón por la que la temporada ha ido así. Hay que confiar en estos jugadores que han ganado tanto y sé que son capaces de hacerlo", dijo en rueda de prensa.

Además, Guardiola también quiso poner en valor la temporada que están haciendo los blancos pese a las bajas: "Los dos equipos hemos tenido problemas con las lesiones. El Madrid está en lo más alto de LaLiga, peleando con el Atlético y con uno de los mejores Barcelona en muchos años, juegan excepcional y lo podemos comparar con todos los Barcelonas, pero pese a todo el Madrid está líder. Ellos son grandes competidores y lo sabemos. Tenemos que hacer dos grandes partidos".