Guardiola: "Mi sensación es de que no hemos estado tan mal"

El gran señalado de la dura derrota del Manchester City en el Bernabéu fue Pep Guardiola. El entrenador catalán sorprendió a todos con un once muy ofensivo y Arbeloa le ganó la partida completamente. A pesar del resultado —que pudo ser peor si Vinicius hubiera marcado el penalti—, el entrenador del City no criticó a su equipo en rueda de prensa: “El resultado es contudente. Nos quedan 90 minutos más. Tengo que verlo; no me ha dado la sensación de que sea tan malo. Han llegado tres veces, han marcado tres goles. Hemos llegado muchas veces a la línea de fondo. El resultado es duro. Ahora es tiempo para cenar, descansar, y día a día nos iremos animando”, dijo el técnico de Santpedor.

La realidad es que el City creó sensación de peligro durante varios minutos, pero fue incapaz de parar las transiciones del conjunto blanco: “¿Mis cambios? Hubo más cambios en Newcastle; queríamos ser duros por las bandas. Lo hemos hecho, hemos llegado muchas veces para tener la sensación de que podíamos marcar. Ellos han llegado tres veces y han marcado tres goles. Es el Madrid, tienen grandes jugadores y no hemos podido marcar el gol que necesitábamos Quería poner a Khusanov allí para tener controlado a Vinicius. Queríamos llegar con mucha gente por bandas y gente en el área para rematar”, explicó Guardiola.

El catalán explicó que, según sus sensaciones, el 3-0 era un resultado muy abultado, pero no le negó el gran nivel que mostró al Real Madrid: “Los primeros 15 minutos no teníamos que cambiar nada. El primer gol es un gran pase de Valverde y O’Riley ha calculado mal. El Madrid siempre juega bien. Es mi partido número 50 contra el Madrid como jugador y entrenador. Siempre han jugado así. Les dominas, pero pueden salir rápido a la contra; es una gran virtud. Mi sensación es que no hemos estado tan mal, pero con 3-0 no tiene peso eso”.

En la previa, Arbeloa avisaba de las posibles sorpresas que podría sacar Pep Guardiola sobre el Bernabéu, pero al final, el sorprendido terminó siendo el de Santpedor: “Me ha sorprendido la alineación de Arbeloa. No han jugado con un punta fijo y han abierto el campo con Valverde y Vinicius. Hemos intentado sacar arriba a Ruben Dias y Guéhi para intentar, pero han sido grandes acciones de contrataque. Ante esto hay que felicitarlos”.

El martes se decidirá la eliminatoria en el Etihad: “No tenemos muchas opciones, pero lo intentaremos”, finalizó Pep Guardiola.