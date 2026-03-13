Guardiola reta al Real Madrid: "No se apuestan dólares por nosotros y ya veremos"

Pep Guardiola ha sido objeto de todo tipo de críticas en Inglaterra desde que cayera goleado el pasado miércoles frente al Real Madrid. Al de Santpedor le acusaron de haber propuesto un planteamiento pésimo frente a los de Arbeloa y le culpan de un 3-0 que para nada considera imposible de remontar.

El Manchester City visita este sábado al West Ham en la jornada 30 de la Premier. Y pese a que el título no está tan lejano (a siete puntos del Arsenal pero con un partido menos), lo único que parece importar es la Champions. "West Ham. Ahora solo pienso en el West Ham. Y ya luego habrá tiempo para pensar en el Real Madrid", arrancó Guardiola en rueda de prensa este viernes. Pero ni así.

Preguntado precisamente por el planteamiento en el Bernabéu, Pep defendió su postura: "He perdido muchas veces en las fases eliminatorias de la Champions, muchísimas veces. Me han masacrado por decisiones arbitrales y por lo que pasó. No es la primera vez. Y aun así, sigo aquí, en esta posición, hasta el último día".

"Fuimos una verdadera amenaza"

"Siempre pienso en qué es mejor para el equipo. Puedo discutir la decisión sobre la alineación, pero no voy a convenceros porque perdimos. Si la discusión hubiera sido antes, lo entendería", insistió el catalán.

Pep Guardiola en el Bernabéu. / DPA vía Europa Press

Lejos de hacer autocrítica, el entrenador del Manchester City aseguró que "los primeros 19 o 20 minutos, antes del primer gol, fueron excepcionales y de los mejores que hemos jugado en el Bernabéu en relación a crear peligro. Fuimos una verdadera amenaza, aunque luego llegaron las emociones".

Los árbitros y los (no) dólares

Y no evitó pronunciarse sobre la polémica del partido. "Gigi toca la pelota, no es penalti a Vinicius", dijo sobre la pena máxima señalada que finalmente no logró transformar el propio Vinicius.

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Un 3-0 es un resultado abultado, difícil de remontar, pero no imposible, según dejó caer Guardiola, más optimista que nunca. "No se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes", concluyó tajantemente. El Etihad Stadium decidirá.