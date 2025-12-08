Guardiola puede poner la puntilla al proyecto Xabi

Las preguntas en la rueda de prensa posterior al partido ante el Celta ya advirtieron a Xabi Alonso. Fueron varios los que cuestionaron al técnico del Real Madrid por su futuro y si piensa que se juega el puesto ante el Manchester City. Por mucho que el entrenador intente echar balones fuera, la realidad es que el partido del próximo miércoles se antoja decisivo.

En las tertulias ya aparecen los nombres de posibles sustitutos en caso de destitución y en las redes sociales los aficionados del Madrid piden un cambio de forma urgente. Zidane, Ancelotti o Mourinho fueron trending topic en la misma noche en la que el conjunto de la capital vio como la ventaja del Barça se consolidaba en cuatro puntos, cuando hace apenas un mes eran ellos los que estaban cinco puntos por encima.

El Madrid llegará al partido ante el City tras una serie de resultados nefastos. Solo dos victorias en los últimos siete partidos (ante Olympiacos y Athletic), a las que hay que añadir tres empates (Rayo Vallecano, Elche y Girona) y dos derrotas (Liverpool y Celta).

Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu / EFE/SERGIO PEREZ

Frente a ellos estará un Manchester City que no tiene nada que ver con el equipo lleno de dudas que visitó el Bernabéu la temporada pasada y que no tuvo ninguna opción ante los blancos. Guardiola le ha devuelto al equipo una confianza que no tenían desde hace tiempo.

Es un equipo con el sello de Pep, pero mucho más camaleónico, capaz de sufrir y de afrontar diferentes contextos, consciente de que la velocidad de Haaland o Doku supone un arma demoledora con espacios. Sigue teniendo problemas defensivos, pero promete dar mucha más guerra que en febrero.

Curiosamente, Guardiola tiene en su mano poder sentenciar el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid. El que fuera su pupilo en el Bayern de Múnich llegó como un bálsamo de ilusión en verano, prometiendo una revolución futbolística y en los métodos que no ha terminado llegando. De hecho, lo único que se ha visto en el equipo es una involución a lo largo de los meses.

Guardiola y Xabi Alonso, en el Bayer de Munich / ANDREAS GEBERT / EFE

Caer el miércoles puede sembrar el pánico en el Real Madrid, pero hacerlo de manera rotunda podría suponer el final del que fuera entrenador del Bayer Leverkusen al frente del conjunto blanco. Parecía que el Madrid había tocado fondo tras tres empates consecutivos en Liga, pero la derrota ante el Celta fue un paso más y el partido ante el City de Guardiola, enemigo del madridismo, puede dar el golpe definitivo.

Xabi Alonso tendrá que tomar una decisión muy importante de cara a ese esperado partido. Por un lado, puede decidir morir con las estrellas, esas a las que parece haber entregado todo el poder del vestuario a pesar de que no le han dado rendimiento. La mano dura acabó con el cambio de Vinicius en el Clásico. Por otro lado, puede volver a los orígenes, a aquello que planteó en el Mundial de Clubes, sin mirar nombres ni ceder ante nadie.

Sea como sea, lo que sí parece una evidencia es que el puesto del técnico está más en duda que nunca. Guardiola puede ser su verdugo en el ultimatum al tolosarra del miércoles en el que Santiago Bernabéu será testigo de un partido que apunta a marcar un antes y un después en el equipo.