Guardiola: "El penalti lo ha tenido que ver el VAR porque los árbitros no tienen... Para hacerlo"

Como no podía ser de otra manera, Pep Guardiola no ocultó su felicidad tras vencer al Real Madrid. El técnico del Manchester City se mostró satisfecho por séptima victoria en el Bernabéu, aunque no ocultó que el juego pudo ser mejor.

"Obviamente ganar en el Bernabéu y meterse en el top 8 es importante. Hemos estado mejor muchas otras veces y no hemos ganado. Antes del gol que hemos marcado ellos han estado mejor. Te puedo contar muchas historias de como el Madrid ha encontrado el gol sin el juego. Hoy nos ha pasado a nosotros. Lo que pasa que a nosotros nos eliminaban y hoy no pasa nada", analizó el entrenador 'citizen'.

Los jugadores del City celebran el gol de Haaland / Associated Press/LaPresse / LAP

Guardiola tampoco perdió la oportunidad de darle un 'palito' al colegiado del encuentro: "Son muchos jugadores los que han venido por primera vez al Bernabéu e impone. También impone al árbitro. Creo que Rüdiger debería haber sido expulsado. El penalti ha tenido que verlo el VAR porque los árbitros si no no tienen... Para hacerlo. Era penalti muy claro, el VAR lo ha pitado. Si el de ayer del Liverpool - Inter fue penalti, este también lo es".

"El arreón siempre lo hacen. Simplemente ponen muchos jugadores arriba y lo mandan más rápido. En el primer tiempo han corrido más. Le he dicho a Rodrygo que es muy bueno, que es un jugador de otro nivel", explicó sobre los últimos minutos del Bernabéu.

Además, el técnico fue cuestionado por otros triunfos en el feudo blanco: “Mi primera victoria en el Bernabéu fue el 2-6. Y esta claro que es distinta a las otras victorias. Una era ganar la Liga y esta para pasar a la siguiente ronda.”

"Ganar aquí siempre nos hace felices, sobre todo en cuanto a puntos. Esta en nuestras manos ganar para terminar en el top 8", sentenció, dándole mucho valor a ganar al Real Madrid.

Por último, Guardiola también pidió más implicación de Haaland: "Los números hablan por sí solos. Tenemos que encontrarlo más, tiene que participar en el partido y en los últimos no ha participado mucho, así que tenemos que reflexionar".