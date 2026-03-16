Guardiola: "Tenemos que hacer un partido perfecto y crear el 'momentum' con nuestra gente"

Pep Guardiola canceló el entrenamiento 24 horas antes el Madrid. Una medida exótica para un encuentro especial. El técnico sabe que, tras el 3-0 del Bernabéu, tiene uno de los mayores desafíos de su carrera. En juego están los cuartos de final de la Champions pero, a pesar de la dificultad, sabe que en el Etihad ocurren cosas insospechadas de vez en cuando.

"Si después de diez años tengo que explicarles a nuestros jugadores lo que es la fe, tenemos un problema. Ellos me conocen bien. Por supuesto muchos de ellos son nuevos en estas situaciones. No es el mismo grupo que otros años, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad increíble de intentarlo".

Guardiola protagonizó una rueda de prensa de perfil bajo, más atravesada por el pragmatismo que por la épica del momento. Pep no prepara ninguna sorpresa de última hora, pero tiene claro lo que tiene que buscar su equipo para tener alguna opción. "No tengo nada para sorprender al Madrid. No estoy preocupado con las ocasiones que vamos a tener; es más cómo vamos a defender. Es un trabajo masivo y no es fácil remontar tres goles al Madrid: pero esto es futbol y tenemos que crear el 'momentum' con los nuestros. Tenemos que hacer un partido perfecto", empezó diciendo.

"La calidad que tienen ellos es diferente a cualquier oponente. Pero sabemos que es el Real Madrid y la Champions League. Sería fácil para mi decir que en los primeros 20 minutos hay que marcar tres goles, pero la realidad es completamente diferente. Tenemos que sostener lo que hacemos. Hablaremos mañana de qué hacer hasta el final. En la ida marcaron tres goles en tres ocasiones, esto es la Champions. Podría decirles a mis jugadores: tenemos que marcar tres goles en los primeros 20 minutos pero la realidad de los partidos es completamente diferente. Necesitamos ser clínicos y defender bien”.

La suspensión del entrenamiento

La suspensión del último entrenamiento estuvo muy presente durante toda la comparecencia. Una decisión que Pep trató de relativizar recordando que, en el fútbol actual hay tantos partidos y tan poco descanso, que es difícil entrenar bien. "Estuvimos en Madrid, viajamos a Londres, hoy no podemos hacer nada porque los jugadores tienen que descansar. Mañana entrenaremos. Actualmente, en el fútbol moderno, en los equipos top, entrenar no mejora demasiado. Prefiero que estén en casa y mañana moveremos un poco las piernas. No es la primera vez que lo hago esta temporada".

A pesar de que el mismo martes el City hará un último entrenamiento, Guardiola ya tiene en la cabeza el once. "La selección que tengo ya está hecha, más o menos. Sé qué equipo va a ser titular mañana. No tengo ninguna duda, tal vez una, pero el resto está claro". Ni siquiera la presencia de Mbappé parece condicionar sus planes: No sé si jugará o no. Lo veremos después de 5 minutos. Si Mbappé vuelve es mejor para ellos".

Guardiola recordó, asimismo, que en el fútbol lo normal es perder porque solo gana uno y que hay que aprender a relativizar lo que es el éxito. "Es importante no creer que es un fracaso. En el deporte puedes hacer las cosas bien, el rival te puede superar y tienes que aceptarlo, intentar mejorarlo e intentarlo de nuevo en la siguiente temporada. Todo surge con el trabajo duro y el amor por tu deporte. Ningún equipo en el mundo gana siempre. Hemos tenido grandes partidos contra el Madrid. En el deporte se pierde más que se gana. El Madrid ha jugado 100 Champions y ha ganado 15, ¿eso es un fracaso? Han perdido más de las que han ganado. Quizás me preguntas esto porque soy del Barça".