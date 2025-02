Guardiola: "Os mentí con el 1%, conforme pasan los días uno se anima"

Con máxima expectación y muchos periodistas esperándole, Pep Guardiola apareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu con rostro tranquilo y esbozando una sonrisa al ver la gran cantidad de prensa presente antes de un partido de este calado.

Primero de todo, el técnico no quiso confirmar si su delantero estrella será titular ante el Real Madrid: "Haaland y Grealish han viajado, son buenas noticias que estén aquí. Mañana veremos si puede jugar".

Sobre la presión del escenario, Guardiola fue contundente: "En este nivel no importa el lugar, la presión está aquí y es bienvenida. No puedes jugar bien sin presión. Dependerá de como juguemos, pero la presión siempre está en los grandes estadios: San Siro, Camp Nou...".

"Tienes que hacer un partido perfecto, el resultado no es bueno. Tienes que atacar y marcar ese es el plan", analizó en sala de prensa.

Volviendo al rol de Haaland, el entrenador 'sky blue' quiso quitarle presión: "Ha sido muy importante desde que llegó. Inimaginable. Tenemos que jugar bien, no solo Haaland. Es un gran partido para demostrar, como si vas a Anfield o al Camp Nou. Necesitamos un gran resultado tras el partido de ida".

El 'fuck off' y Munuera Montero

Uno de los temas principales de la rueda de prensa fueron los arbitrajes. "Los árbitros son personas. Quieren hacerlo bien y más cuando te ve todo el mundo. Estoy seguro que no sentirán la presión. Casi nunca hablo de los árbitros con mis jugadores, muchas veces ni sé quien es el árbitro del partido", explicó Guardiola, ante de 'mojarse' con la polémica del fin de semana con Bellingham.

"Nunca he llegado a entender el 'fuck off' o 'fuck you'. Ha habido insultos toda la vida, desde que el fútbol es fútbol. Si se toma esa decisión, pues se toma. El problema no es la definición, es la intención. Puedes hacer un insulto con una gran sonrisa y es hasta cariñoso", explicó Pep.

El árbitro Munuera Montero expulsa a Jude Bellingham en el transcurso del Osasuna - Real Madrid. / EP

"He visto que están investigando a Munuera Montero por posibles cosas. Dejarles en paz, es lo mejor que podemos hacer entre todos, dejarles en paz", sentenció el de Santpedor con alguna expresión de estar realmente sorprendido con lo sucedido.

La 'mentira' del 1%

Sobre las palabras de Ancelotti afirmando que no se cree el 1% del que habló Guardiola, el técnico del City hizo una rectificación: "¿Me creéis cuando digo que tengo un 1%? ¿No? Entonces os mentí. Dije el comentario porque después del 2-3 nadie daba un duro por nosotros. Conforme pasan los días uno se anima. Intentaremos pasar, por supuesto. Así Carlo ya no me tiene que comentar nada antes del partido".

Guardiola, en ruda de prensa / EFE

"Tengo grandes recuerdos en este estadio. A veces buenas, a veces malas. Nunca ha sido fácil, ni cuando era jugador. Siempre ha sido complicado. A veces hemos llegado con mejores resultados y no hemos pasado. Veremos si podemos asustarles y luego a ver qué pasa"", dijo ante los medios.

"Hemos sido una máquina casi perfecta durante mucho tiempo. A un partido todo puede pasar, pero yo sé lo que hemos hecho este año. En el fútbol nunca se sabe, pero yo no me engaño. Sé de lo que somos capaces mañana, pero también he visto lo que hemos hecho este año. ¿Si Rodri es una de razones? Pues sí", concluyó el entrenador del Manchester City sobre los problemas que ha tenido su equipo con la ausencia del Balón de Oro.