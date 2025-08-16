Guardiola frena la salida de Savinho esperando a Rodrygo

La Premier cerrará el mercado de fichajes el lunes 1 de septiembre a las 19:00 horas peninsular. Es el límite que tiene Rodrygo Goes para decidir si deja o no el Real Madrid y ficha por el City. Su entorno filtra que, de momento, quiere seguir pese al interés de Pep Guardiola para sumarlo a su proyecto. El técnico de Santpedor ha movido ficha para dejarle sitio tras contactar con él: ha cedido a Grealish al Everton, pero se reserva la carta de Savinho por si Rodrygo decide seguir en Madrid.

El Tottenham

El Tottenham hizo una contraoferta millonaria por Savinho. Ofreció 70 millones de euros pese a que su valor de mercado es de 50 (‘Transfermarkt’), que el City habría rechazado, según ‘GE Globo’. Un ingreso que serviría para sufragar gran parte del fichaje por Rodrygo, al que el Madrid ha tasado entre los 90 y 100 M€. Sin embargo, la indecisión del delantero madridista ha frenado la salida de su compatriota a los ‘spurs’.

"Lo único que me preocupa hoy es que Savinho estará con nosotros toda la temporada, y espero que durante muchos, muchos años", comentaba Guardiola: "¡Es extraordinario! Pero al final, como siempre, el deseo del jugador prevalece por encima de todo, y después tiene que haber un acuerdo con el club. Si no aceptas un acuerdo, el jugador estará aquí".

Competencia

Savinho, 21 años, ha encajado en los planes de Pep en su primera temporada en el City, con el que tiene contrato hasta 2029. Ha jugado 48 partidos, 36 de titular con más 3.000 minutos, y ha marcado tres goles y dado once asistencias. Rodrygo, 24 años, tiene firmado con los blancos hasta 2028 y se resiste a irse pese a que la competencia ha crecido con la llegada de Xabi Alonso y de Mastantuono, que se suman a las de Brahim, Güler o los delanteros Gonzalo y Endrick.

El Tottenham de Daniel Levy es de los que no se rinde. Saben que el éxito de su objetivo va a depender de que el City acabe fichando a Rodrygo, al que viene tentando desde hace un par de temporadas. El delantero del Madrid sabe que estamos en año de Mundial y pasar a la suplencia puede complicarle su presencia pese al aval que tiene con Ancelotti al frente de la ‘canarinha’. Rodrygo, de momento, quiere seguir de blanco pero está a tiempo de pedir la cuenta para irse al City.